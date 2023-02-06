АВТОВАЗ готовит LADA Niva нового поколения

По словам топ-менеджера, в случае изменений пользовательских характеристик легендарной модели, есть риск столкнуться с непониманием клиентов. В том числе, и на экспортных рынках, где «Ниву» любят именно такой, какая она есть в настоящее время. Впрочем, это не значит, что работы над проектом не ведутся.

«В качестве дополнений мы регулярно ведем работу. Смотрим, что у нас есть по документации, связанной с полным приводом, какими возможностями можем располагать. Но в каком году эти дополнения произойдут, сказать не могу», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Между тем, к выходу готовится свежая версия LADA Niva Sport, которая получила новый модернизированный двигатель и ряд прочих доработок. Подробнее — здесь.