АВТОВАЗ готовит LADA Niva нового поколения

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказал в интервью порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, несмотря на то, что потенциал текущей версии LADA Niva еще не исчерпан, работа над новой LADA Niva уже ведется.
Вячеслав Василенко

По словам топ-менеджера, в случае изменений пользовательских характеристик легендарной модели, есть риск столкнуться с непониманием клиентов. В том числе, и на экспортных рынках, где «Ниву» любят именно такой, какая она есть в настоящее время. Впрочем, это не значит, что работы над проектом не ведутся.

«В качестве дополнений мы регулярно ведем работу. Смотрим, что у нас есть по документации, связанной с полным приводом, какими возможностями можем располагать. Но в каком году эти дополнения произойдут, сказать не могу», — сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Между тем, к выходу готовится свежая версия LADA Niva Sport, которая получила новый модернизированный двигатель и ряд прочих доработок. Подробнее — здесь.

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6 февраля 2023
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