Баха «Северный лес-2024»: игра на выбывание

Второй день ралли «Северный лес» – самый насыщенный и протяженный. Одни экипажи боролись за лидерство. У других мысли были более прозаичные – выжить бы… К финишу добрались не все.

9 февраля снежно-ледовая гонка встретила участников первого этапа ЧМ России по ралли-рейдам морозным утром – 17 градусов ниже нуля! С учетом высокой влажности в этой локации, холодно – просто жуть!

Но на трассе было горячо: день получился невероятно сложным, закрученным и по-раллийному быстрым. Да и количество самих спецучастков, а их было пять, оказалось крайне нетипичным для этой дисциплины. И даже небольшая протяженность и повторяемость гоночных треков не облегчили экипажам задачу. В частности, не обошлось без потерь и в рядах команды «ГАЗ Рейд Спорт».

Открывала второй гоночный день Анастасия Нифонтова на багги. Но ей пришлось возвращаться в зону старта, так как в положенное время экипаж не смог продолжить гонку из-за… закрытых ворот на пути гоночного трека. Старт отложили на 20 минут. Держа хороший темп, девушки отлично промчали первый спецучасток, но потом им крепко не повезло.

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– Первый 15-километровый отрезок проехали стабильно, в штатном режиме, - комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Анастасия Нифонтова. – Потом стартанули на втором спецучастке, ехали неплохо: судя по мониторингу, держались в лидерах. Но на 46-ом километре, после прямика, был плавный поворот налево через бугорок. Видимо, скорость оказалась выше, чем требовалась, плюс этот бугорок...

Машину приподняло, понесло на внешнюю сторону. Я не успела ничего толком сделать, и мы серединой колеса въехали в небольшую елочку. Удар сильный, у «Кроша» загнуло рычаги, разломало кулак и отломило правое переднее колесо. Частью машины мы перегородили канал. Экипаж Мироненко, следовавший за нами, помог убрать нашу машину в сторону, чтобы освободить проезд.

Постарались отремонтировать багги собственными силами, но поняли: разрушения такие, что без помощи тут не обойтись. Приехали механики, эвакуировали. Так что за места мы бороться уже не можем, поэтому будем гоняться в свое удовольствие...

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Тройка лидеров абсолюта менялась каждый пройденный гоночный трек. Сначала лидерство два спецучастка удерживал Вячеслав Папуцкий, но затем его нагнал опытный Борис Гадасин и уже до конца дня удерживал позиции. Сергей Карякин вроде взял достаточно бодрый темп, но к итогу пятого спецучастка растерял все свое преимущество и провалился сразу за первую десятку, став в итоге лишь четвертым.

В результате тройка лидеров абсолютного зачета выглядит так: Борис Гадасин из команды G-Force Motorsport на первом месте, Алексей Черкесов – на втором, а на третьем – Павел Андреев из 404 Racing Team. У Вячеслава Папуцкого полетел карданный вал. Едва доехал, не взял кучу точек и нахватав так много штрафов, что с первого места свалился почти в конец турнирной таблицы.

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В зачете «Рейд-спорт» было как никогда стабильно: экипаж действующих чемпионов России Алексея Игнатова и Евгения Павлова из команды «ГАЗ Рейд Спорт» сходу захватил преимущество, умело контролируя соперников. Хотя узкие трассы и непростые повороты буквально заставляли просчитывать каждый миллиметр, чтобы не только не застрять в снежном плену, но и не зацепить весьма широкой спортивной «Газелью» другие экипажи, уже потерпевшие техническое фиаско.

Таковых оказалось немало. Одни стояли в гоночном канале и пытались устранить неисправности, другие ждали эвакуатор. Слаженная и профессиональная работа обеспечила Игнатову и Павлову не только первое место по итогам дня в своей категории, но и хорошее продвижение по турнирной таблице абсолютного зачета, где нижегородцы в данный момент занимают седьмое место!

Второе место в категории «Рейд-Спорт» у Константина Иванова, а вот на третье заехал после второго спецучастка и уже никому его не уступил Александр Семенов – пилот еще одного экипажа команды «ГАЗ Рейд Спорт». К тому же экипаж Семенов/Охотников всего в шаге от десятки абсолюта – на одиннадцатом месте турнирной таблицы по итогам второго гоночного дня.

Фото портала АвтоВзгляд.

– Сегодня хороший и насыщенный день, – поделился впечатлениями Алексей Игнатов. – Целых пять спецучастков, что не характерно для ралли-рейдов, а больше свойственно классическому ралли. Спецучастки все быстрые, скоростные, не особо длинные. Основная проблема, с которой сталкиваемся второй день – узкие дороги.

Почищено буквально в одну машину, и на нашей «Газели» нелегко тут поместиться. Да скользко очень, так что приходится заранее немного подставлять машину, маневрировать в миллиметрах. Но в целом справляемся. К сожалению, на втором спецучастке были машины из класса Т3, которые стояли на трассе, меняли ремни, решали другие технические проблемы. Вот мимо них протискиваться нам было невероятно сложно: одну даже задели. Но тут ничего не поделаешь, очень узко...

Фото портала АвтоВзгляд.

В зачете серийных автомобилей Т2 Антон Мельников был одним из самых стабильных пилотов: удерживая вторую позицию, его экипаж лишь пару раз откатывался на третье место, но в целом Мельников старался сильно не сдавать позиции и не уступать соперникам, держась очень близко к первому месту и сокращая дистанцию с Новиковым. Такой прессинг соперников имел успех: лидер Т2 Вадим Новиков не выдержал и сначала пропустил на пятом спецучастке вперед Александра Довгий, а затем и Мельникова.

Третий претендент на лидерство в Т2 – Александр Довгий – в целом выступал неплохо, но все же выпал из «тройки», показав лишь пятое время в категории Т2 и последнее в абсолюте. Однако по итогу дня экипажи Мельникова и Довгий получили солидные пенализации, которые сыграли на руку Леониду Петрову из подмосковной Коломны, буквально подарив последнему шанс сражаться за подиум.

Фото портала АвтоВзгляд.

В результате по итогам второго не без труда на первом месте пока Вадим Новиков и Дмитрий Рыбин, на втором – коломенские ребята, экипаж Леонида Петрова и Антона Плетенева, а Антон Мельников и Антон Николаев – третьи.

В целом второй день бахи был интересный, насыщенный и динамичный. Из 28 экипажей, стартовавших утром субботы, на финиш последнего спецучастка добралось всего 23, а для пятерых гонка за призовые места, к сожалению, уже завершена: отыграть потерянное из-за технических проблем время уже не представляется возможным.