Холодный, если не сказать снежный, уикенд на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье открыл очередной сезон RDS GP: и пилотам, и зрителям крепко помешала погода, однако этап состоялся. Холодный асфальт, капризы природы и начало сезона — сложный экзамен для участников, в чем немедленно убедились даже самые именитые гонщики. Собственно говоря, главная интрига и главная новость случилась в первый же день. Подробности — в репортаже портала «АвтоВзгляд».

Зиме — зимний дрифт, а лету — летний. Казалось бы, все предельно ясно, однако подмосковная погода решила вмешаться в привычный ход времени и устроила проводы зиме в последний выходной апреля, когда на автодроме MRW стартовал первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии. И если в пятницу, когда все пилоты имели шанс вдоволь натренироваться и настроить машину, столбик термометра показывал убедительные 15 градусов, то к утру субботы ртуть устремилась к отметке «ноль». И этот фактор перевернул квалификацию с ног на голову.

Дамир Идиятулин, несмотря на все невзгоды, сумел показать почти максимальную результативность в квалификации, получив за вторую попытку 99,5 балла. Вторую строчку занял прошлогодний чемпион Артем Шабанов с 98,5 очка за «квалу», а на третьем месте оказался Евгений Лосев с результатом 97,5.

Фото: АвтоВзгляд

Но главной сенсацией стал квалификационный заезд Аркадия Цареградцева: легенда отечественного дрифта вылетел с трассы во время первой попытки и получил итоговый ноль, а вторая завершилась скромными 79,5 очка. В итоге «Царь» впервые в своей истории не проходит «квалу»: технические сходы были, а вот моральных — до прошедших выходных — нет. В топ-32 из состава LECAR Одержимые Моторспорт выходят братья Поповы и новобранец команды Владислав Ерофеев.

Следующий этап превращается в бойню: проезды разбиваются техническими таймаутами, теряется темп и растягивается время. Да и холодно, черт возьми, так что каждая попытка ехать близко и ставиться «в дверь» заканчивается аварией. Некоторые — сходами. Выручает только сам дрифт: несмотря на погоду, парни дали дыма и шума, старались ехать близко и зрелищно.

Фото: АвтоВзгляд

Итоговая таблица вышла совершенно непрогнозируемой, кроме, разве что, «золота» — Артем Шабанов защитил титул на первом этапе RDS GP 2025. Вторым довольно неожиданно стал Антон Козлов из Carville Racing, а на третью строчку на своей Toyota Supra заехал Евгений Лосев из Fresh Racing.

Следующие три позиции — за Takayama Forward Auto: Роман Тиводар, Тимофей Добровольский и Георгий Гоча Чивчян, продолжающий настраивать и подстраивать свою новую 400z, заняли с четвертого по шестое места соответственно.

Несмотря на фиаско, хедлайнер LECAR Одержимые Моторспорт Аркадий Цареградцев прокомментировал гонку специально для портала «АвтоВзгляд»:

— Команда у нас потрясающе готова, у нас самые быстрые машины в гонке и должны только побеждать. А там уж — как сложится. Квалификация для меня не сложилась совсем, например. Главный конкурент для меня, естественно, всегда — Георгий Чивчян, но Артем Шабанов тоже наступает сибирякам на пятки, будем с ним бороться. Естественно, Лосев и Дамир Идиятулин — нашей сибирской четверкой всегда стараемся подиум удерживать, но в прошлом году Шабанов подвинул чуть-чуть. Посмотрим, как будет в этом году.