На стадионе под дождем: итоги сезона российской дрифт-серии

Дрифт в России — самый, пожалуй, популярный сегодня в России вид автоспорта: никакие иные автогонки не могут ничего противопоставить соревнованию по лучшему исполнению так называемого управляемого заноса. Тому есть много причин, но ключевую, самую важную и самую же эмоциональную продемонстрировали пилоты в последний уикенд сентября на автодроме Moscow Raceway (MRW) в Подмосковье. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Холодное и совсем не по-сентябрьски пасмурное субботнее утро на MRW с затянутым тучами небом томно намекало, что финальный этап RDS GP пройдет в фирменном для 2025-го года ключе: под дождем. То есть никаких дымных заносов, никаких скоростей, медленное и скучное дрейфование двух автомобилей по трассе: часто на большом расстоянии друг от друга, а еще чаще — и вовсе с разворотом где-нибудь по середине. Примерно миллион перезаездов, в одном из которых пилот обязательно ошибется, отправляя своего прямого конкурента в следующий круг. Скукотища?

Как бы не так: уж больно много решалось в те выходные под Волоколамском. Круче всякого солнца и температуры окружающей среды зрителей и, наверняка, пилотов подогревала интрига последнего этапа: сразу несколько спортсменов и несколько же команд претендовали на чемпионство. Дай Бог каждому виду спорта такую плотность претендентов на финишном рывке! Поклонника же дрифта особенно будоражил предстоящий этап: если не произойдет несчастного случая, Аркадий Цареградцев (он же Царь), заберет свое второе чемпионство. Для этого ему нужно было выиграть квалификацию, а потом дойти хотя бы до 1/16. Лучше — до 1/8.

Особую пикантность предстоящей битве, а это, вне всяких сомнений, обязана была быть именно битва, придавал тот факт, что первый этап проходил здесь же, на MRW, но тогда Аркадий Петрович вылетел с мокрой трассы и впервые в своей карьере не прошел квалификацию. Позорный сход и месяцы разговоров о том, что Аркаша — уже не тот.

Если Царю удастся оформить чемпионство после такого начала сезона, да еще и на той же трассе — согласитесь, выйдет легендарно, обязательно войдет в историю, а так же станет феноменальной эмоциональной точкой всего этапа, юбилейного, кстати сказать, сотого. Произойдет именно то, за что все мы и любим спорт. Но сначала надо было пройти квалификацию.

Второй важной вехой, которую все ждали, но мало кто верил, была победа Гочи. Георгий Чивчян, самый титулованный российский пилот, четырехкратный чемпион RDS, не вставал на высшую ступень с 2023-го года. Да, легендарная желтая Nissan Silvia S15 давно в гараже, но привыкнуть и настроить 400Z, которая заняла место «сливы», можно было и раньше. Может быть, дело в самом Гоче? Может, и он «уже не тот»?

Артем Шабанов, чемпион прошлого года, Дамир Идиятуллин, мастер квалификаций и талантливейший пилот, Антон Козлов, сбивший спесь со всех записных чемпионов своей «бабкой», тоже имели все шансы на чемпионство. Более того, Time Up, за которую едет Шабанов, а так же Takayama Forward Auto, банда Георгия Чивчяна, боролись за командную первую строчку. И всем им надо было побеждать. Побеждать Цареградцева. Одним словом, «воздух звенел» еще до начала «квалы». Которую, кстати, Царь не забрал.

Дождь пошел совсем не сразу, дав первой партии пилотов пройти квалификацию по холодному, но еще сухому асфальту. Было весело и задорно, с дымом и скоростью, с хорошими чистыми проездами. Но провидение, чей юмор понять сложно, поставила главного претендента на титул — Аркадия Петровича, собственно, последним в список на старт.

Фото организаторов

Царь ехал уже по мокрому. Ехал, уже зная, что у Антона Клямко — 97,5 баллов, а у самого Цареградцева — 96,5. Представляете, как щелкало в груди? Кстати, юный напарник легенды из «LECAR Одержимые Моторспорт» — Владислав Попов — стал третьим, набрав в квалификации 95, 5 баллов.

Так и на командное золото замахнуться можно! Дальше — парад пилотов под дождем, и ТОП-32, прошедший без сенсаций: все претенденты на чемпионство ушли готовиться к воскресным заездам, в которых все и решилось.

Аркадий Петрович Цареградцев оперативно разобрался с Иваном Пальминым и прошел в ТОП-8, досрочно став чемпионом RDS GP. Одна интрига, на радость зрителям, что стоя хлопали чемпионским «пончикам» Царя прямо во время заезда, завершилась, но осталось две других: какая команда станет лучшей и сможет ли Гоча?

И здесь, наверное, накал страстей был ничуть не ниже, а тревоги в голове и груди Георгия Тумасовича — ничуть не меньше. Но Чивчян, в очередной раз доказав, что он не только крутой пилот, но и большой спортсмен, взял и в прямом смысле слова «затащил»: в одиночку (Роман Тиводар, Тимофей Добровольский и Петр Бородин остались в ТОП-16) занес на руках Takayama Forward Auto на пьедестал.

И это при условии, что в ТОП-8 у главного конкурента — команды TimeUp — вышло аж три пилота: и действующий еще чемпион Шабанов, и Мацкевич и, собственно, идейный вдохновитель коллектива Леонид Шнайдер. Но Гоча, вырвав победу в финале, обеспечил «Форварду» первое командное место. В копилку роли личности в истории, так сказать.

Финал седьмого этапа мог бы стать совсем уж былинным, но Цареградцев уступил своему же молодому сокоманднику Илье Попову, и с Гочей, который поочередно вынес и Артема Лейтиса, и Данилу Воробьева, и бившегося до последнего Дениса Мигаля, поехал Попов. Проиграл, конечно, но финальный заезд, да еще и с Чивчяном — дорого стоит.

В итоге зрители, пришедшие в этот холодный и совсем не располагающий к отдыху на улице день на Moscow Raceway, остались довольны: Царь — чемпион RDS GP 2025, а Гоча — на самой верхней ступеньке тумбы, впервые за множество этапов. Произошел самый настоящий «хэппи энд», который каждому поклоннику отечественного дрифта, да и не только отечественного, пришелся по душе. Такой спорт мы любим, за такой спорт болеть и переживать хочется. И да: следующий год и следующий сезон главной российской дрифт-серии будет еще круче, тут уж никто не сомневается.