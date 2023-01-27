Как «Форсаж», «Угнать за 60 секунд», «Токийский дрифт» убивают реальных водителей

Мы живем в эпоху небывалого роста индустрии развлечений. Причем фильмы, которые еще 30 лет назад пугали или вызывали захватывающие эмоции от действий экранных персонажей, сегодня можно показывать в передаче «Спокойной ночи малыши». И даже у детей они уже не вызывают практически никаких чувств.
Человечество очень быстро привыкло к спецэффектам и наша психика требует совсем других усилий со стороны киноделов для того, чтобы их творчество находило хоть какой-то отклик в наших огрубевший душах. Вот они и стараются, все чаще настолько переходя пределы разумного, что это вызывает оторопь.
Поэтому практически в любом боевике присутствуют сцены автопогонь. И благодаря компьютерной графике они невероятно реалистичны, но при этом — совершенно невозможны. По крайней мере, с точки зрения физики движения т/с. Да и общечеловеческая логика в подобных сценах полностью извращена. Положительный герой во время преследования или бегства от «плохих парней» не только совершает невозможные и абсурдные маневры, но и становится виновником огромного числа ДТП.
И судя по тому, на каких скоростях они происходят, одну минуту его нахождения за рулем можно приравнять к небольшой средневековой войне. Но самое главное, что после всего совершенного им ужаса он не перестает быть в наших глазах отличным парнем. Как это уживается в головах современных людей? А очень просто: в рамках современной модели поведения вполне можно совмещать абсолютно несовместимые представления о добре и зле.
Не говоря уже о том, что киношные авто способны прыгать, разворачиваться на ходу в плотном потоке движения, врезаться в другие машины, проскакивать перекрестки на красный и подрезать остальных водителей. И все это, повторимся, делает положительный персонаж, которому на подсознательном уровне хочется подражать.
Вот и растет на таких примерах армия юных подражателей, для которых мир — лишь набор реквизита. А другие люди — статисты, обязанные или молча подыгрывать главному герою, или просто ему не мешать.
Как правило, жертвами подобного отношения к жизни становятся люди, не имеющие собственного опыта и готовые получать его через экран: молодежь. Но прежде чем пытаться вести себя на дороге так, как это делают киногерои, стоит задаться простым вопросом: а могу ли я, например, в результате торможения остановиться не там, где получится, а там, где планировал?
И если вам не удаются даже такие простые действия при управлении машиной, то зачем пытаться выполнять голливудские трюки, ставшие возможными только благодаря компьютерной графике и тяжелой работе каскадеров. Не стоит, наблюдая за действиями виртуальных суперменов, повторять их действия в реальной жизни: в отличие от кино, переснять неудавшуюся сцену не получится.
А если вам на самом деле хочется профессионально освоить приемы управления авто, идите на курсы повышения водительского мастерства. Где вы поймете и свои возможности, и реальный предел транспортных средств, который лучше не переступать.