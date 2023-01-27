Как «Форсаж», «Угнать за 60 секунд», «Токийский дрифт» убивают реальных водителей

Мы живем в эпоху небывалого роста индустрии развлечений. Причем фильмы, которые еще 30 лет назад пугали или вызывали захватывающие эмоции от действий экранных персонажей, сегодня можно показывать в передаче «Спокойной ночи малыши». И даже у детей они уже не вызывают практически никаких чувств.

Человечество очень быстро привыкло к спецэффектам и наша психика требует совсем других усилий со стороны киноделов для того, чтобы их творчество находило хоть какой-то отклик в наших огрубевший душах. Вот они и стараются, все чаще настолько переходя пределы разумного, что это вызывает оторопь.

Поэтому практически в любом боевике присутствуют сцены автопогонь. И благодаря компьютерной графике они невероятно реалистичны, но при этом — совершенно невозможны. По крайней мере, с точки зрения физики движения т/с. Да и общечеловеческая логика в подобных сценах полностью извращена. Положительный герой во время преследования или бегства от «плохих парней» не только совершает невозможные и абсурдные маневры, но и становится виновником огромного числа ДТП.