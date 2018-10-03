Автоспорт в стиле ретро: «Волги» и «Жигули» едут на большой финал

При этом гости шоу станут свидетелями не только яркой и бескомпромиссной борьбы за призовые места в личном и командном зачетах, но и просто хорошо отдохнуть всей семьей. Программа предусматривает рифт-шоу, турнир по ралли-слалому от клуба владельцев и реставраторов автомобилей ГАЗ-21 «Волга», чемпионат на профессиональных авиасимуляторах, тир, детскую площадка, фуд-корт, концерт ВИА «Пламя». Кроме того, все желающие получат уникальную возможность заглянуть в боксы команд, пообщаться с гонщиками, сделать памятные фотографии и попасть на экскурсию по пит-лейну. Гвоздем развлекательной части мероприятия станет обширная экспозиция ретроавтомобилей разных эпох и стран.

Ретрогонки пройдут 6 октября 2018 года с 10:00—20:00 в Волоколамском районеМосковской области на автодроме Moscow Raceway (95-й км Новорижского шоссе).