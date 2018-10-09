Как страховые компании признают «тотальными» авто из-за потертостей на бампере

Ремонт спорткара был оценен в 19 000 долларов, что по актуальному валютному курсу приравнивается приблизительно 1,3 млн. рублей. Все дело в том, что покраска бампера выливается для Lotus Elise в целую проблему: эта деталь является единым целым с крышкой багажника, расположенного в передней части авто. И, чтобы покрасить бампер, придется разобрать половину кузовных панелей машины. И это полбеды.

Красивая бронзовая окраска кузова оказалась очень редкой, такой цвет получили считанные единицы открытых «двухдверок». В итоге обычна покраска одной кузовной детали обошлась бы очень дорого.

На данный момент этот Lotus Elise выставлена для продажи на ebay за 24 000 долларов (примерно 1,6 млн. рублей). Автомобиль прошел необходимое ТО, а также получил документы о том, что восстановлен после списания.

Сейчас его передний бампер затянут в прозрачную защитную пленку.