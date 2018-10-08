Какой штраф выпишет ГИБДД, если забыл включить фары ночью в городе

Правила дорожного движения требуют обязательно использовать фары в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Но ночная освещенность улиц городов-миллионников таково, что можно вообще не пользоваться автомобильным светом. Многие забывают его даже включать.
Максим Строкер

Кто ни разу не забывал активировать головной свет перед тем, как тронуться с места — пусть, как говорится, кинет камень… Почти поголовное оснащение новых машин дневными ходовыми огнями изрядно расслабило многих водителей. С точки зрения ПДД, включенные ДХО практически приравнены к работающему ближнему свету фар — по крайней мере в светлое время суток. И включать специально их, как правило, не нужно: светодиоды автоматически загораются при запуске мотора.

Таким образом, привычка обязательно зажигать внешние осветительные приборы перед началом движения из «подкорки» уже очень многих водителей почти исчезла за ненадобностью. Да и «адаптивный головной свет» самостоятельно, по командам датчика освещенности управляющий работой фар, расслабляет автовладельца.

И когда он вдруг оказывается за рулем другой модели авто, не оснащенной «адаптивным светом», то спокойно тронуться, не задействовав головное освещение, будет вполне ожидаемым от него поступком. За городом его быстро приведет в чувство и заставит срочно озаботиться освещением перед машиной кромешная мгла перед капотом.

А в городе, например в Москве, ночью светло настолько, что даже автор этих строк несколько раз в своей автомобильной биографии, не испытывая особого дискомфорта, вечером добирался на машине до дома с выключенным головным светом — на одних ходовых огнях.

Для водителей других машин и пешеходов мое авто, надо полагать, выглядело как призрак, а риск попасть в аварию был очень велик. Но — обошлось. Точно так же как и обошлось без встреч с экипажами дорожной полиции. Поскольку заметив неосвещенную машину на ночных улицах, редкий сотрудник ДПС удержится от ее остановки.

Ведь негорящие фары — один из типичных признаков, что за рулем авто пьяный, забывший произвести положенные «предстартовые процедуры». Попасться в нетрезвом виде со всеми последующими неприятностями в виде лишения «прав», штрафа и эвакуации машины, мне, разумеется, не грозило ни при каком раскладе, зато статья 12.20 КоАП, регулирующая наказания за неправильное использование световых приборов, вполне «светила».

Согласно ей, невключенный ночью ближний свет «тарифицируется» на сумму в 500 рублей. На первый взгляд — невелика потеря для семейного бюджета. Однако если бы при негорящих фарах произошла авария, ее виновником вполне могли признать того, кто забыл их включить. Если «затемненная» машина двигается по главной дороге, то выезжающий со второстепенной транспорт не сможет ей уступить, поскольку не заметит в темноте.

И виновником аварии в подобной ситуации назовут того, кто в идентичной ситуации, сложись она при свете дня, был бы безусловно прав. Соответственно, и возмещения, и последующие регрессные иски со стороны страховых компаний — все будет с точностью до наоборот.

штрафы, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, мигалки, ГИБДД, алкотестер
8 октября 2018
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