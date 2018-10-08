Какой штраф выпишет ГИБДД, если забыл включить фары ночью в городе

Кто ни разу не забывал активировать головной свет перед тем, как тронуться с места — пусть, как говорится, кинет камень… Почти поголовное оснащение новых машин дневными ходовыми огнями изрядно расслабило многих водителей. С точки зрения ПДД, включенные ДХО практически приравнены к работающему ближнему свету фар — по крайней мере в светлое время суток. И включать специально их, как правило, не нужно: светодиоды автоматически загораются при запуске мотора.

Таким образом, привычка обязательно зажигать внешние осветительные приборы перед началом движения из «подкорки» уже очень многих водителей почти исчезла за ненадобностью. Да и «адаптивный головной свет» самостоятельно, по командам датчика освещенности управляющий работой фар, расслабляет автовладельца.

И когда он вдруг оказывается за рулем другой модели авто, не оснащенной «адаптивным светом», то спокойно тронуться, не задействовав головное освещение, будет вполне ожидаемым от него поступком. За городом его быстро приведет в чувство и заставит срочно озаботиться освещением перед машиной кромешная мгла перед капотом.

А в городе, например в Москве, ночью светло настолько, что даже автор этих строк несколько раз в своей автомобильной биографии, не испытывая особого дискомфорта, вечером добирался на машине до дома с выключенным головным светом — на одних ходовых огнях.