Skoda выкатила 110-летний Laurin & Klement BSC

110-летнему Laurin & Klement BSC удалось сохранить оригинальное шасси, 12-сильный двигатель объемом 1,4 л с номером 5635 и трансмиссию, которые, правда, пришлось реставрировать. А электрику и кузов создавали заново по старым чертежам.

Все дело в том, что авто за время своего существования обросло богатой историей и неоднократно переделывалось. В 1957 году BSC превратили в гоночную машину для съемок в фильме «Дедушка-автомобиль». Позже ретромобиль неоднократно снимался в других кинолентах, для чего ему перелицевали капот, крылья и часть других деталей. Что удивительно, все прошедшие годы автомобиль оставался в рабочем состоянии.

Laurin & Klement BSC сменил множество хозяев, а в 2016 году попал в хранилище музея Skoda. Там заводские специалисты тщательно проанализировали состояние машины и проследили всю ее историю из архивных документов. Реставраторам понадобилось целых два года, чтобы максимально приблизить авто к его первоначальному виду.