Как выбрать колпаки на колеса и зачем они нужны

Среди российских автовладельцев массовое распространение получили колпаки из пластика, хотя в продаже встречаются и более дорогие изделия из металла. Сегодняшний рынок автомобильных аксессуаров предлагает огромное количество разновидностей колпаков на колеса разного дизайна: открытые и закрытые, выпуклые и плоские, разноцветные и хромированные.

Но какого бы типа это изделие не было, заверения продавцов, что оно защитит колесный диск от загрязнений и продлит его срок службы, справделивы лишь отчасти. Колпаки могут спасти колесо лишь от ударов гравия и мелких каменей, но никак не от влаги, пыли и грунта. Мало того, в скрытых полостях между диском и колпаком, куда при мойке колес не попадет струя воды высокого давления, грязи будет скапливаться гораздо больше. А следовательно и влага там задержится на длительный срок, что обеспечит идеальные условия для коррозии.

Качество материала

Колпаки должны быть изготовлены из прочного пластика и соответствовать размерам колес. Маркировка у них аналогична диаметру: R12, R13, R14, R15 и т. д. Определить качество материала визуально непросто. В любом случае, на колпаках не должно быть видимых повреждений — сколов, трещин, облоя. Слишком твердый пластик, как правило — наиболее хрупкий, и изделие может треснуть от удара мелкого камня. Поэтому специалисты определяют плотность материала, слегка сгибая прижимную лапку с внутренней стороны колпака — она не должна быть совсем жесткой.