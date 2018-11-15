Как выбрать колпаки на колеса и зачем они нужны

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Как бы вас не убеждали продавцы автомобильных аксессуаров, что колпаки защищают диски от снега, соли и загрязнений, имейте в виду — у них одна функция — декоративная. Однако при их выборе автовладельцам следует руководствуются не только эстетическими предпочтениями. Следует обратить внимание на качество материала, из которых они изготовлены, и на прочность крепления.
Иван Флягин

Среди российских автовладельцев массовое распространение получили колпаки из пластика, хотя в продаже встречаются и более дорогие изделия из металла. Сегодняшний рынок автомобильных аксессуаров предлагает огромное количество разновидностей колпаков на колеса разного дизайна: открытые и закрытые, выпуклые и плоские, разноцветные и хромированные.

Но какого бы типа это изделие не было, заверения продавцов, что оно защитит колесный диск от загрязнений и продлит его срок службы, справделивы лишь отчасти. Колпаки могут спасти колесо лишь от ударов гравия и мелких каменей, но никак не от влаги, пыли и грунта. Мало того, в скрытых полостях между диском и колпаком, куда при мойке колес не попадет струя воды высокого давления, грязи будет скапливаться гораздо больше. А следовательно и влага там задержится на длительный срок, что обеспечит идеальные условия для коррозии.

Качество материала

Колпаки должны быть изготовлены из прочного пластика и соответствовать размерам колес. Маркировка у них аналогична диаметру: R12, R13, R14, R15 и т. д. Определить качество материала визуально непросто. В любом случае, на колпаках не должно быть видимых повреждений — сколов, трещин, облоя. Слишком твердый пластик, как правило — наиболее хрупкий, и изделие может треснуть от удара мелкого камня. Поэтому специалисты определяют плотность материала, слегка сгибая прижимную лапку с внутренней стороны колпака — она не должна быть совсем жесткой.

Крепление

Во избежание лишних проблем, колпаки должны быть прочно и надежно закреплены на колесе, иначе не исключено, что соскочив во время движения, они повредят другой автомобиль и создадут на дороге аварийную ситуацию. Имейте в виду, что компенсация ущерба может значительно превысить стоимость комплекта самих колпаков.

Устанавливается этот аксессуар на колеса разными способами: с помощью хомутов, петель, защелок и болтов. Последнее крепление — самое надежное, но не очень удобное: при демонтаже колеса потребуется дополнительное время, чтобы болты открутить. К тому же отверстия на колпаках должны строго соответствовать с отверстиями на диске.

Самое популярные «крышки» с использованием защелок снимаются легко и быстро. Это более удобный, но менее надежный способ. В любом случае, на колпаке должно быть не менее шсти защелок, а для страховки можно использовать специальные держатели, обода и петли.

Обман при покупке

При покупке новых бюджетных машин имейте в виду, что дилер может устанавливать колпаки за дополнительную плату, которая обычно неоправданно завышена. При этом зачастую покупатель не имеет возможности выбирать качественный продукт из-за ограниченного ассортимента. Бывает и так, что автомобиль по умолчанию продается с колпаками, и клиенту в любом случае придется за них заплатить. В этом случае такой аксессуар в большей степени выгоден продавцу, а не покупателю.

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15 ноября 2018
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