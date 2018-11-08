На заводе Skoda оборудовали трек для гонок игрушечных машин

Компания Skoda показала видео скоростного заезда двух миниатюрных гоночных автомобилей — точных копий раллийных Fabia R5. Трасса, организованная прямо на заводе в Млада-Болеславе, проходила через все цеха производства, где прессуют, сваривают и окрашивают кузовные детали, собирают силовые агрегаты и уже готовые автомобили.
Небольшие радилуправляемые модели в масштабе 1:10, только с виду — обычные игрушки. На самом деле — это довольно серьезные машины, которые могут разгоняться до 100 км/ч. Даже маленькие покрышки приходится менять после заездов, а также в зависимости от дорожного покрытия: мокрый и сухой асфальт, влажный и сухой гравий, снег. Кроме того, нужно перенастраивать подвеску, когда меняются условия движения.
На самих соревнованиях, как и в мире настоящих гонок, на старте и финише устанавливают фотоэлементы. А чтобы побеждать, необходимо постоянно следить за новыми технологиями и использовать их на своих моделях. Все как у взрослых.
Кстати, чтобы стать хорошим «гонщиком», нужно держать себя в хорошей физической форме. Ведь управляют машинками не сидя за штурвалом внутри авто — за «болидом» все время приходится бегать.
Источник питания радиоуправляемых моделек — батареи из литиевого полимера. Один заряд обеспечивает 30—40 минут зрелищных гонок. Самой машинки хватает на несколько сезонов, а при должном уходе такое авто способно отъездить до пяти лет. Правда, сам кузов меняют обычно раз в год.