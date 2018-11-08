На заводе Skoda оборудовали трек для гонок игрушечных машин

Небольшие радилуправляемые модели в масштабе 1:10, только с виду — обычные игрушки. На самом деле — это довольно серьезные машины, которые могут разгоняться до 100 км/ч. Даже маленькие покрышки приходится менять после заездов, а также в зависимости от дорожного покрытия: мокрый и сухой асфальт, влажный и сухой гравий, снег. Кроме того, нужно перенастраивать подвеску, когда меняются условия движения.

На самих соревнованиях, как и в мире настоящих гонок, на старте и финише устанавливают фотоэлементы. А чтобы побеждать, необходимо постоянно следить за новыми технологиями и использовать их на своих моделях. Все как у взрослых.