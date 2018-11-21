Эротические календари-2019: ретро, девушки, спорт

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании, съемки нового календаря Liqui Moly для сезона 2019 года прошли летом в Мюнхене. Итогом этой напряженной творческой работы дизайнеров, художников и фотографов стали жаркие и роскошные кадры со сногсшибательными красотками и эксклюзивными автомобилями. Чем же удивил новый календарь?

Полагаем, посмотреть в нем действительно будет на что! Начнем с того, что впервые в истории создания фирменного календаря от Liqui Moly организаторы решили провести кастинг уникальных автомобилей, в котором мог принять участие любой желающий. В итоге из 330-и раритетных, оригинальных, прокачанных и просто редких машин были выбраны двенадцать (по числу месяцев) авто-бриллиантов.