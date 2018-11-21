Эротические календари-2019: ретро, девушки, спорт

Завершая нынешний сезон, компания Liqui Moly анонсировала выпуск двух версий очередного фирменного календаря на 2019 года. И, сразу скажем, новые численники явно не разочаруют любителей всего, что погорячее!..
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании, съемки нового календаря Liqui Moly для сезона 2019 года прошли летом в Мюнхене. Итогом этой напряженной творческой работы дизайнеров, художников и фотографов стали жаркие и роскошные кадры со сногсшибательными красотками и эксклюзивными автомобилями. Чем же удивил новый календарь?
Полагаем, посмотреть в нем действительно будет на что! Начнем с того, что впервые в истории создания фирменного календаря от Liqui Moly организаторы решили провести кастинг уникальных автомобилей, в котором мог принять участие любой желающий. В итоге из 330-и раритетных, оригинальных, прокачанных и просто редких машин были выбраны двенадцать (по числу месяцев) авто-бриллиантов.
Красотки в ретроинтерьерах
Надо сказать, что список победителей получился весьма впечатляющий: в него вошли ретромобили DeLorean DMC-12, Geiger Cars, Chevrolet Camaro Copo, Corvette Z06 Carbon, Dodge Viper ACR «Molly», Lamborghini Galliardo Superleggera, Chevrolet Corvette Stingray 1964, Dodge Charger Hellcat и другие произведения (иначе и не скажешь) автомобилестроительного искусства.
Впрочем, для многих почитателей ретрокаров ценность этих автомобилей может оказаться не столь очевидной. И неудивительно — на фоне сексапильных ликвигерлз, окружающих супердорогие машины, меркнет все. Каждая сцена, отображенная в календаре, пропитана страстью и эстетикой настоящей женской красоты. Можете не сомневаться, с календарем Liqui Moly вас каждый месяц будет преследовать желание увезти этих красоток подальше от сторонних глаз.
На одном из победителей «календарного» кастинга — DeLorean DMC-12 — следует остановиться подробнее. Этот уникальный автомобиль имеет весьма интересную историю. Изначально этот экземпляр DeLorean принадлежал звезде Голливуда Сэмми Дэвису-младшему. После его смерти в 1990 году машина отправилась к своему второму хозяину в Голландию, где нынешний обладатель Рудольф Польцер из Ридлингена и приобрел ретрокар. К слову, раритетному DeLorean DMC-12 как и его первому владельцу, тоже посчастливилось вписать свое имя в историю Голливуда. Напомним, что в 1985, 1989 и 1990 годах именно этот оттюнингованный DMC-12 сыграл роль машины времени в трилогии «Назад в будущее». С тех пор имя DeLorean DMC-12 тесно связано с мечтами о путешествиях во времени.
В спортивном режиме
И напоследок: к новому сезону будет также выпущена и спортивная версия календаря фирмы Liqui Moly.
Как всегда, она включает в себя самые яркие моменты различных автомобильных и мотодисциплин, в которых эта немецкая компания традиционно участвует в роли официального спонсора и технического партнера.