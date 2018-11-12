Тест популярных незамерзаек, застывающих при первом морозце и разъедающих фары

Известно, что омыватели фар являются штатной опцией на многих иномарках, в том числе и выпускаемых российскими автозаводами. Никто не будет спорить с тем, что это весьма полезная штука с точки зрения активной безопасности, поскольку она дает водителю возможность поддерживать требуемый уровень освещенности дороги. Последнее весьма актуально в темное время суток, особенно при слякотной погоде в зимний период. Напомним: омыватель фар чистит их поверхность мощными струями стеклоомывающей жидкости, распыляемой форсунками высокого давления. Зимой и в межсезонье для этих целей используют ту же самую «незамерзайку», которой моют ветровые стекла.

Но при этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», некоторые виды этой самой «незамерзайки» реально способны испортить автомобильные блок-фары. Речь в данном случае идет о так называемых пластиковых фарах головного света. Напомним, что в современной автомобильной светотехнике применяют специальный пластик — поликарбонатное стекло.