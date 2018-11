Тест популярных незамерзаек, застывающих при первом морозце и разъедающих фары

В начале испытаний на разогретую пластину несколько раз (по определенному временному алгоритму) наносят исследуемую жидкость. По завершении испытаний стекло осматривают на предмет помутнения или появления трещин. Если отмеченных дефектов нет, значит, жидкость хорошая. О результатах нашего исследования речь пойдет ниже, а пока несколько слов об участниках теста.

Кто и откуда?

Для испытаний наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили девять образцов незамерзающих жидкостей, произведенных на предприятиях Москвы, а также Московской, Калужской, Нижегородской и Рязанской областей. Практически все жидкости покупалась в сетевых магазинах столицы и ближнего Подмосковья. Основная часть из них представлена российскими продуктами («Каждый день» −15 С, Alfa lux −17 C, «Лента» −20 С, «Чисто Плюс» −25 С, 5Frozok −30 C и Ice Drive −30 C, а меньшая — лицензионными составами, выпускаемыми на отечественных предприятиях по рецептурам зарубежных фирм (Hi-Gear RADAR −17 C, Fin Tippa −20 С и Liqui Moly Antifrost −25 С).