Тест популярных незамерзаек, застывающих при первом морозце и разъедающих фары

Фото avtovzglyad.ru
Эксперты портала «АвтоВзгляд» провели комплексные сравнительные испытания зимних жидкостей, предназначенных для чистки автомобильных стекол и фар. Итог неутешительный: большинство проверенных «незамерзаек» провалило контрольные тесты…
Ефим Розкин

Известно, что омыватели фар являются штатной опцией на многих иномарках, в том числе и выпускаемых российскими автозаводами. Никто не будет спорить с тем, что это весьма полезная штука с точки зрения активной безопасности, поскольку она дает водителю возможность поддерживать требуемый уровень освещенности дороги. Последнее весьма актуально в темное время суток, особенно при слякотной погоде в зимний период. Напомним: омыватель фар чистит их поверхность мощными струями стеклоомывающей жидкости, распыляемой форсунками высокого давления. Зимой и в межсезонье для этих целей используют ту же самую «незамерзайку», которой моют ветровые стекла.

Но при этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», некоторые виды этой самой «незамерзайки» реально способны испортить автомобильные блок-фары. Речь в данном случае идет о так называемых пластиковых фарах головного света. Напомним, что в современной автомобильной светотехнике применяют специальный пластик — поликарбонатное стекло.

Характерное повреждение пластиковой фары, зафиксированное у Honda Pilot в результате воздействия незамерзающего стеклоомывателя. Фото avtovzglyad.ru

Поликарбонат имеет ряд преимуществ перед традиционным стеклом. Например, он значительно легче последнего и по механической прочности не уступает ему, обладая, к тому же, отменной стойкостью к воздействию различных агрессивных сред — солевых растворов, масел, кислотных образований и т. п.

Где же «засада»?

В то же время, при определенных условиях, скажем, сочетании повышенной температуры (что характерно для включенных фар) и периодического воздействия некоторых видов органических растворителей, используемых в том числе и в незамерзающих жидкостях, на поверхности поликарбонатного стекла могут появляться язвочки, трещины и сколы. Эти дефекты пластика, даже мельчайшие, в лучшем случае приводят к помутнению фары, в худшем — становятся причиной ее выхода из строя, причем нередко вместе с лампами. Дело в том, что после появления трещин внутрь фары начинают проникать влага и грязь, которые довольно быстро выводят из строя источники света. Как правило, после этого приходится менять всю блок-фару, что выливается в кругленькую сумму.

Подготовка контрольной поликарбонатной пластины к испытаниям в термокамере.

В ряде европейских стран на эту проблему давно обратили внимание, поэтому там автомобильные стеклоомывающие жидкости проверяют на совместимость с поликарбонатным стеклом. Например, в Германии незамерзайки в обязательном порядке проходят тест «на поликарбонаты», когда их испытывают по специальной методике. К сожалению, в нашей стране подобные испытания не являются обязательными. Тем не менее, дистрибьюторы некоторых немецких компаний, выпускающих автохимию, например, фирмы Liqui Moly, регулярно их проводят для подтверждения качества своих продуктов.

Расширенная проверка

В нынешнем сезоне, планируя сравнительные испытания зимних «стеклоомываек», мы решили дополнить их традиционную проверку на морозостойкость еще и тестом «на поликарбонаты». Для теста эксперты «АвтоВзгляда» решили использовать модифицированную методику, применяемую в автономной некоммерческой организации «Химическая экспертиза». Согласно ей, контрольную пластину поликарбоната в изогнутом состоянии закрепляют на специальной станине-кондукторе, а затем в течение двух суток выдерживают в термокамере при температуре, которая не должна опускаться ниже 80 С.

Один из этапов проверки зимних жидкостей на морозостойкость.

В начале испытаний на разогретую пластину несколько раз (по определенному временному алгоритму) наносят исследуемую жидкость. По завершении испытаний стекло осматривают на предмет помутнения или появления трещин. Если отмеченных дефектов нет, значит, жидкость хорошая. О результатах нашего исследования речь пойдет ниже, а пока несколько слов об участниках теста.

Кто и откуда?

Для испытаний наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили девять образцов незамерзающих жидкостей, произведенных на предприятиях Москвы, а также Московской, Калужской, Нижегородской и Рязанской областей. Практически все жидкости покупалась в сетевых магазинах столицы и ближнего Подмосковья. Основная часть из них представлена российскими продуктами («Каждый день» −15 С, Alfa lux −17 C, «Лента» −20 С, «Чисто Плюс» −25 С, 5Frozok −30 C и Ice Drive −30 C, а меньшая — лицензионными составами, выпускаемыми на отечественных предприятиях по рецептурам зарубежных фирм (Hi-Gear RADAR −17 C, Fin Tippa −20 С и Liqui Moly Antifrost −25 С).

Ни одна из этих зимних жидкостей не соответствует заявленной температуре замерзания. Не выдержали они и жесткий тест «на поликарбонаты».

Как можно догадаться, цифры в обозначениях продуктов указывают значения заявленной температуры замерзания. К слову, именно с оценки этого параметра и были начаты сравнительные исследования закупленных образцов. Единственным продуктом, который не успел чисто физически попасть на «температурное» тестирование, стал состав «Каждый день» −15 С — из всей партии он был приобретен последним, а к тому моменту лабораторное исследование остальных образцов на морозостойкость уже было завершено.

Подводим итоги

Что же удалось выяснить в ходе испытаний? Увы, их результаты не порадовали, причем ни в части оценки морозостойкости жидкостей, ни в части их воздействия на поликарбонат. Начнем с итогов оценки низкотемпературных свойств закупленных «незамерзаек». Данный этап проходил с использованием морозильной камеры, в которой ступенчато, с шагом в один градус, понижалась температура, начиная с отметки −16 С. При каждом выставленном ее значении образцы выдерживались в камере в течение суток.

Единственная незамерзайка, подтвердившая в ходе теста соответствие заявленной температуре замерзания и прошедшая тест «на поликарбонаты».

Результаты, повторимся, оказались весьма неутешительными. Из восьми проверенных образцов только у одной зимней стекломывающей жидкости — Liqui Moly Antifrost −25 С — температура замерзания не только соответствует заявленному показателю, но даже превышает его (измеренная температура составила −27 С).

По остальным, то есть некондиционным (в плане заявленной температуры) зимним стеклоомывайкам расклад следующий: тут сразу шесть продуктов (Alfa lux −17 C, Hi-Gear RADAR −17 C, Fin Tippa −20 С, «Лента» −20 С, 5Frozok −30 C и Ice Drive −30 C) превратились в лед уже при −16 С. Минимальный недобор до заявленной температуры у отдельных образов составляет всего 1 градус (что при определенных оговорках можно было бы списать на погрешность измерительной аппаратуры), максимальный же достигает умопомрачительных четырнадцати градусов!

Еще одна незамерзайка — «Чисто Плюс» −25 С — продержалась чуть дольше и застыла при −18 С (то есть недобор составляет аж 7 градусов). Ну, а девятый образец («Каждый день» −15 С), как отмечалось выше, проверить на морозостойкость не удалось.

Результат воздействия незамерзайки «Каждый день» -15 С на контрольную поликарбонатную пластину.

Теперь что касается итогов проверки воздействия «незамерзаек» на поликарбонатное стекло. Здесь результаты оказались еще более плачевными. Из всей партии лишь одна зимняя «стеклоомывайка» (уже отмеченная выше Liqui Moly Antifrost −25 С) выдержала это жесткое испытание. Оно, напомним, включало двухсуточное выдерживание в сушильном шкафу контрольной поликарбонатной пластины, предварительно обрабатанной жидкостью. Последующий осмотр пластины не выявил на ней помутнения или трещин.

Множественные дефекты

А вот состояние поликарбонатных пластин, подвергшихся воздействию остальных зимних жидкостей, участвовавших в испытаниях, дает повод для серьезных размышлений из-за появившихся дефектов различной «степени тяжести». Любопытно, но наибольшее разрушающее действие зафиксировано у двух «сетевых» незамерзаек: «Каждый день» −15 С и «Лента» −20 С. Достаточно сказать, что после тестирования одного из этих продуктов контрольная пластина едва ли не развалилась надвое — настолько глубокие и обширные трещины образовались на ней.

Сводная таблица с итогами испытания.

Обобщенные данные, полученные в ходе контрольных сравнительных экспериментов, представлены в таблице. Как видим, полученные результаты вряд ли требуют дополнительных комментариев.

Уже сами итоги проведенных испытаний лишний раз свидетельствуют о необходимости серьезного подхода к выбору любых расходных технических жидкостей, которые вы намерены использовать в своей машине. И незамерзающие «стеклоомывайки», коих на нашем рынке пруд-пруди, здесь далеко не исключение. Помните об этом!..

безопасность дорожного движения, автосервис, техническое обслуживание, автохимия
12 ноября 2018
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