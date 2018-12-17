В России продается коллекционный Bentley S-series 1964 года

Тот «Бэнтли», о котором говорится в объявлении на портале «Юла Авто», является третьей генерацией модели S — он называется S3. Этот четырехдверный автомобиль выпускался на протяжении трех лет с 1962 по 1965 год. За это время британцы произвели порядка 1300 машин в традиционном исполнении и около 30 авто с удлиненной базой.

Bentley S3, выставленный на продажу в Курске, оснащен 6,2-литровым V8, агрегатированным с четырехступенчатым «автоматом». На одометре — 86 000 километров, в ПТС — 2 владельца, в списке оснащения — кондиционер, гидроусилитель руля, автомагнитола с поддержкой CD, тонировка стекол, кожаный салон и электрический люк в крыше.

– Коллекционный автомобиль с историей. Растаможен на номерах!!! И на ходу, — сказано в описании объявления. Да, не густо. Хотя и понятно, что сразу после покупки можно смело садиться и ехать… в ГИБДД — ведь на учете коллекционный Bentley S3 не стоит.