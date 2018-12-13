Первая медицинская помощь: начальник ГИБДД Михаил Черников заболел реформами

Чудны дела твои, Господи, во всем, что касается российской придорожной полиции! Непрофессионализм сотрудников ведомства (об их тотальной коррумпированности мы даже не говорим) то и дело доходит до абсурда, но каким-то чудесным образом этого никто не замечает. Что позволяет им и имитировать бурную деятельность, бездумно правя ПДД, и выступать с инициативами, не имеющими никакого отношения к повышению безопасности дорожного движения. Что в очередной раз подтвердил не кто-нибудь, а начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников лично.
Генерал, в очередной раз напомнив гражданам страны о своем настойчивом желании реформировать систему приема экзаменов на «права», против чего высказалось практически все экспертное сообщество, не носящее погоны, подкрепил его полным незнанием процесса обучения будущих водителей в автошколах. На днях он заявил о необходимости введения в автошколах курса первой медицинской помощи для кандидатов в рулевые. Идея, что и говорить, блестящая и полезная. За одним, правда, малюсеньким «но». Дело в том, что в автошколах уже много лет эти курсы существуют! Более того: предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» — обязательная часть примерных программ профессионального обучения водителей, утвержденных Минобрнауки и согласованных МВД еще в 2013 году.
Поэтому напомним генералу, что в их рамках целых 16 (шестнадцать) часов учебного времени отводится на освоение курсантами знаний и приобретение навыков сердечно-легочной реанимации и других, которые при ДТП могут помочь сохранить жизнь травмированного человека до прибытия «Скорой помощи». И преподают этот предмет, как правило, педагоги с медицинским образованием, соответствующие всем утвержденным стандартам.
Раскроем тогда уж и другую тайну, почему-то скрытую от г-на Черникова: по этому предмету ГИБДД еще и принимает экзамен — по билетам, утверждаемым главным автоинспектором страны, то есть вами, мой генерал! И в билетах тех — аж 20 вопросов по оказанию первой помощи.
Другое дело, что до последнего времени многие из них содержали смертельно опасные ошибки, которые сотрудники ГУ ДОБДД МВД РФ, несмотря на все просьбы более компетентных структур, никак не желали исправлять, но в конце-концов по настоянию Минздрава все же поправили по вашему же, господин генерал, распоряжению. Или вы и тут не в курсе? Может быть, Михаил Юрьевич не знает и о том, что его подчиненные ежедневно согласовывают рабочие программы автошкол, в которых этот предмет содержится, и проверяют учебные организации на наличие манекенов, бинтов и т. п. — всего инструментария, что необходим для выполнения этих самых программ по первой помощи. …А может, самому г-ну Черникову нужна помощь по получению достоверной информации о положении дел в ведомстве, им возглавляемом?