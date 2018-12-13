Первая медицинская помощь: начальник ГИБДД Михаил Черников заболел реформами

Генерал, в очередной раз напомнив гражданам страны о своем настойчивом желании реформировать систему приема экзаменов на «права», против чего высказалось практически все экспертное сообщество, не носящее погоны, подкрепил его полным незнанием процесса обучения будущих водителей в автошколах. На днях он заявил о необходимости введения в автошколах курса первой медицинской помощи для кандидатов в рулевые. Идея, что и говорить, блестящая и полезная. За одним, правда, малюсеньким «но». Дело в том, что в автошколах уже много лет эти курсы существуют! Более того: предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» — обязательная часть примерных программ профессионального обучения водителей, утвержденных Минобрнауки и согласованных МВД еще в 2013 году.

Поэтому напомним генералу, что в их рамках целых 16 (шестнадцать) часов учебного времени отводится на освоение курсантами знаний и приобретение навыков сердечно-легочной реанимации и других, которые при ДТП могут помочь сохранить жизнь травмированного человека до прибытия «Скорой помощи». И преподают этот предмет, как правило, педагоги с медицинским образованием, соответствующие всем утвержденным стандартам.