Почему ни в коем случае нельзя держать в салоне машины мелкие деньги

Фото: pixabay.com
Многие водители предпочитают хранить мелочевку под рукой — в подстаканнике или нише, расположенной на центральном тоннеле. А ведь рублевая монета, опрометчиво брошенная в «копилку», может стать причиной возгорания машины, о чем никто, конечно, и не догадывается. Как автовладельцы лишаются своего транспорта из-за мелких денег, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Автомобиль, так или иначе, является источником повышенной опасности. Одно необдуманное действие, и водитель — а то еще и пассажиры с пешеходами — в больнице. И не нужно садиться за руль, чтобы довести до катастрофы. Несчастный случай может произойти и с неподвижной машиной вследствие неправильной эксплуатации или, иначе говоря, головотяпства шофера.

Вот, к примеру, подстаканник — зачем его изобрели? Наверное, исходя из названия, для того, чтобы водитель мог ставить в него емкость с напитком, освобождая тем самым руки. Но автомобилисты привыкли использовать эту нишу иначе: они хранят в ней мелочевку. Это удобно — не нужно тянуться за кошельком, чтобы отблагодарить работника АЗС или расплатиться за кофе в «МакАвто» — хотя и крайне небезопасно.

Фото: www.tuning-s-line.com

Прошлым летом в Вологде выгорела LADA Priora, о чем СМИ трубили на протяжении нескольких дней. Быть может, журналисты и не заинтересовались бы той новостью, если не любопытная причина инцидента. По словам водителя, автомобиль вспыхнул практически мгновенно после того, как… в разъем прикуривателя по неосторожности заскочила рублевая монетка.

Как оказалось, в Сети историй о том, как автовладельцы лишались своего транспорта из-за мелочевки, предостаточно. Это удивительно, но предохранители, которые по идее должны брать всю нагрузку на себя, с напряжением не справлялись. Так что надеяться на них особо не стоит, если ваша машина далеко не первой свежести. А коль вы второй, третий или десятый владелец, так тем более: мало ли, кто и какими руками «ковырялся» в электрике до вас.

Фото: carunderstanding.com

Конечно, автомобили бывают разные, и во многих гнездо прикуривателя, прикрытое заглушкой, находится в безопасном месте, куда монетка без человеческой помощи никак не доберется. Но даже несмотря на это, мелочь лучше держать от разъема подальше — в кошельке. А вдруг с ней заиграются дети, когда вы отвлечетесь на оплату того самого кофе из ресторана быстрого обслуживания. Беды не миновать!

К слову сказать, причиной возгорания автомобиля может послужить не только рубль, нечаянно угодивший в гнездо прикуривателя, но и ненадежное зарядное устройство для мобильного телефона — такие случаи тоже известны истории. Во избежание пожара лучше не приобретать китайские девайсы на сомнительных рынках по цене батона хлеба. Скупой, как известно, платит дважды.

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14 декабря 2018
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