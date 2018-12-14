Почему ни в коем случае нельзя держать в салоне машины мелкие деньги

Автомобиль, так или иначе, является источником повышенной опасности. Одно необдуманное действие, и водитель — а то еще и пассажиры с пешеходами — в больнице. И не нужно садиться за руль, чтобы довести до катастрофы. Несчастный случай может произойти и с неподвижной машиной вследствие неправильной эксплуатации или, иначе говоря, головотяпства шофера.

Вот, к примеру, подстаканник — зачем его изобрели? Наверное, исходя из названия, для того, чтобы водитель мог ставить в него емкость с напитком, освобождая тем самым руки. Но автомобилисты привыкли использовать эту нишу иначе: они хранят в ней мелочевку. Это удобно — не нужно тянуться за кошельком, чтобы отблагодарить работника АЗС или расплатиться за кофе в «МакАвто» — хотя и крайне небезопасно.