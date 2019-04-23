«Ралли Клуб. Автомузей. Весна»: не стареют душой ветераны

На старт возле музея «Моторы Октября» вышли около 20 экипажей за рулем жемчужин мирового автопрома, рожденных до 1979 года. Самому почтенному участнику, Rolls-Royce Phantom 1 недавно исполнилось 90 лет, в след шел Land Rover первой серии 70 лет от роду, в «молодежном» классе Youngtimer бок о бок сражались за победу могучий гость из-за океана Chevrolet Camaro, отечественные ЗАЗ-968 и 13-я Чайка из семидесятых.

Соревнование организовали по уже ставшим традиционными в этой дисциплине правилам ралли третьей категории, подразумевающем участие любых, в данном случае возрастных, автомобилей без специальной технической подготовки и движение согласно ПДД. А шансы на успех зависят исключительно от слаженной командной работы штурмана и водителя.