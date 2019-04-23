«Ралли Клуб. Автомузей. Весна»: не стареют душой ветераны

По призыву московского клуба РККА владельцы автоклассики выкатили свои четырехколесные раритеты на столичные дороги. Первое ретро-ралли в сезоне 2019 года устроили в рамках автофестиваля для ценителей и коллекционеров классических автомобилей под названием «Ралли Клуб. Автомузей. Весна».
На старт возле музея «Моторы Октября» вышли около 20 экипажей за рулем жемчужин мирового автопрома, рожденных до 1979 года. Самому почтенному участнику, Rolls-Royce Phantom 1 недавно исполнилось 90 лет, в след шел Land Rover первой серии 70 лет от роду, в «молодежном» классе Youngtimer бок о бок сражались за победу могучий гость из-за океана Chevrolet Camaro, отечественные ЗАЗ-968 и 13-я Чайка из семидесятых.
Соревнование организовали по уже ставшим традиционными в этой дисциплине правилам ралли третьей категории, подразумевающем участие любых, в данном случае возрастных, автомобилей без специальной технической подготовки и движение согласно ПДД. А шансы на успех зависят исключительно от слаженной командной работы штурмана и водителя.
Всего 70 километров по свободным воскресным улицам требовалось преодолеть за 2 часа, однако не всем гонщикам оказалось по плечу уложиться в заданный временной интервал. В кабинах кипели настоящие страсти, несколько экипажей настигли технические неурядицы, кто-то заплутал в хитросплетениях московских улочек.
Тем не менее, все успешно добрались до финиша, зарядив себя и многочисленных свидетелей события положительными эмоциями. А предстоящий сезон обещает быть еще более насыщенным, и богатым на мероприятия, посвященные автомобильной классике.