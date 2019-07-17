«Харьковчанка»: как Советский Союз Антарктиду покорял

Невидимая битва за Антарктиду разворачивается уже не первое десятилетие. Многие государства хотят обрести контроль над огромными залежами полезных ископаемых и 80: всей пресной воды на Земле. Когда-то СССР тоже вступил в антарктическое состязание. Для покорения снежных пустынь были созданы уникальные снегоходы-тягачи «Харьковчанка» и «Харьковчанка-2», которые до сих пор несут свою службу в самых непростых условиях на планете.
В этом году исполняется 60 лет легендарному антарктическому вездеходу с романтичным названием «Харьковчанка» В далеком 1959 году машины преодолели долгий путь от станции Мирной до Южного Полюса. За прошедшие десятилетия эти вездеходы намотали не одну тысячу километров по снегу и льду в тяжелейших условиях, не потеряв своей актуальности.
Подобные специализированные большегрузные тягачи — снегоходы, способные своим ходом преодолеть более 2700 километров (именно столько прошли «Харьковчанки» в свой первый пробег до Южного полюса) по ледяной пустыне, в которой металл лопается как стекло, а резина рассыпается в труху, есть только у России.
«Харьковчанка»
«Харьковчанка 2»
Американские станции используют антарктические трактора PistenBully 300 Polar Antarctic. Однако на серьезные марши они не способны и могут ездить лишь недалеко от базы. Как же США доставляет грузы на станцию Амундсен-Скотт, находящуюся на самом Южном полюсе? Все просто — по воздуху. Дорого, ненадежно, да и много за раз не перекинешь — но иначе просто никак. Китайские же станции оборудованы обычными тракторами.
Изначально СССР использовал для своей антарктической экспедиции трактора ЧТЗ и военные тягачи АТ-Т специальной модификации с более мощными моторами и специальными гусеницами (от использования устаревших тягачей не отказались до сих пор). Однако с задачами экспедиции техника не справлялась и заводу транспортного машиностроения им. В. А. Малышева совместно с Харьковским авиазаводом было поручено в кратчайшие сроки (3 месяца) спроектировать вездеход специально под суровые условия Антарктиды.
В основе «Харьковчанки» лежит конструкция все того же неприхотливого тягача АТ-Т, базу которого увеличили на два катка. Инженеры авиазавода разработали для снегохода восьмислойную теплоизоляцию, благодаря которой при отключении отопителя в 70-градусный мороз температура внутри салона падала всего на три градуса в сутки. Во избежание обмерзания все иллюминаторы снабдили влагопоглотителями и постоянным притоком горячего воздуха.
Пространство внутри составляет 28 квадратных метров и включает в себя восемь спальных мест, санузел, отопитель, радиостанцию, места для водителя и штурмана. Тягач оснащался двигателем мощностью 520 сил с подключаемым турбонаддувом — мотор развивал мощность до 995 «лошадок». Силовой агрегат позволял вездеходу разгоняться до 30 км/ч, что для комфортного путешествия было более чем достаточно. Размеры машины поражают — в длину восемь с половиной метров, в ширину — три с половиной метра.
«Харьковчанка» могла тащить еще и 70-тонный прицеп (при собственной массе 35 тонн). Сравните с грузоподъемностью C-130 Hercules, которым доставляют грузы на Амундсен-Скотт — всего 19 тонн. В 1974 году была разработана модификация «Харьковчанка 2». Компоновка стала капотной, что позволило улучшить теплоизоляцию и избавиться от выхлопных газов, попадавших в салон. Дело в том, что у первой модификации доступ к двигателю был прямо из кабины, а герметизация моторного отсека за время эксплуатации сильно износилась и перестала выполнять свои функции. Заодно изменили салон, добавив немного удобств и отдельный отопитель. В 80-х велись работы и над третьей модификацией, но с развалом Советского Союза их прекратили, а заводы с инженерами оказались в другой стране.
Тем временем «Харьковчанки» не списывают со счетов и продолжают эксплуатировать. В 2008 году появлялась информация, что тягачи больше не используют и они стоят на вечном приколе. Однако из неофициальных источников известно, что как минимум вторая модификация периодически перевозит грузы и людей, а первую иногда используют как жилое помещение. По-другому вряд ли может быть, ведь новых подобных машин пока не делают.