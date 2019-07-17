«Харьковчанка»: как Советский Союз Антарктиду покорял

В этом году исполняется 60 лет легендарному антарктическому вездеходу с романтичным названием «Харьковчанка» В далеком 1959 году машины преодолели долгий путь от станции Мирной до Южного Полюса. За прошедшие десятилетия эти вездеходы намотали не одну тысячу километров по снегу и льду в тяжелейших условиях, не потеряв своей актуальности.

Подобные специализированные большегрузные тягачи — снегоходы, способные своим ходом преодолеть более 2700 километров (именно столько прошли «Харьковчанки» в свой первый пробег до Южного полюса) по ледяной пустыне, в которой металл лопается как стекло, а резина рассыпается в труху, есть только у России.