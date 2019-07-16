Когда можно не обращать внимания, что мотор начал «есть» масло

Ускоренное «обмеление» картера мотора может, порой, наблюдаться и у совершенно исправного двигателя — при соответствующих условиях эксплуатации. Как отличить нормальный «угар» смазки от ситуации, когда по поводу исправности движка уже пора беспокоиться?
Максим Строкер

Сразу определимся: любой двигатель внутреннего сгорания во время своей работы «ест масло» — как новенький, только с завода, так и старый заслуженный агрегат. Вся разница — в его количестве.

У свежего исправного мотора может уходить примерно по 20—50 грамм смазки на каждую 1000 километров пробега. Причем его угар совсем не обязательно будет зависеть от паспортной мощности такого двигателя. У его более пожилого собрата расход порой может достигать 100—200 грамм на каждую «тысячу» км. Поэтому у юного моторчика между «масляными» ТО никто толком и не заметит убыли.

Подумаешь, за год куда-то делось каких-то 400 грамм из 5 килограммов заправляемого объема. А вот у ветерана, при аналогичных характеристиках движка, при очередной замене может уже быть четко видно: половина смазки куда-то делась. И та, и другая ситуации вполне нормальны и не должны удивлять владельца машины.

Другое дело, если расход заметно выше указанного ориентира. Тут уже нужно смотреть на конкретные обстоятельства, связанные, в том числе, и со здоровьем мотора.

Для начала вспомните, как именно в последнее время эксплуатировалась машина. Например, если вы поехали в летнее путешествие и намотали много километров по горным серпантинам и затяжным подъемам, по поводу заметного снижения уровня на щупе переживать не нужно. При высоких нагрузках на двигатель, когда он долго работает на высоких оборотах и при повышенной температуре в картере, усиленное испарение и угар масла вполне объясним.

То же касается, например, ситуации, когда авто с не самым мощным мотором приходится много дней подряд таскать за собой массивный прицеп. Или в условиях постоянного лазания по серьезной грязи на внедорожнике. Во всех подобных случаях увеличившийся масложор вполне допустим.

Хуже, если подобных испытаний с машиной не случалось, однако наметилось явное увеличение расхода моторной смазки. Тут уже не стоит откладывать визит в автосервис на диагностику. Причина может быть в выходе из строя того или иного датчика, в применении масла неподходящей вязкости, в проблемах с маслосъемными колпачками и кольцами, с вентиляцией картера.

Кроме того, нельзя исключать и течь того или иного уплотнения в моторе либо пробой (прогорание) прокладки головки блока цилиндров и т. п.

двигатель, ремонт, мототехника, моторное масло
16 июля 2019
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