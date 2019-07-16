Когда можно не обращать внимания, что мотор начал «есть» масло

Сразу определимся: любой двигатель внутреннего сгорания во время своей работы «ест масло» — как новенький, только с завода, так и старый заслуженный агрегат. Вся разница — в его количестве.

У свежего исправного мотора может уходить примерно по 20—50 грамм смазки на каждую 1000 километров пробега. Причем его угар совсем не обязательно будет зависеть от паспортной мощности такого двигателя. У его более пожилого собрата расход порой может достигать 100—200 грамм на каждую «тысячу» км. Поэтому у юного моторчика между «масляными» ТО никто толком и не заметит убыли.

Подумаешь, за год куда-то делось каких-то 400 грамм из 5 килограммов заправляемого объема. А вот у ветерана, при аналогичных характеристиках движка, при очередной замене может уже быть четко видно: половина смазки куда-то делась. И та, и другая ситуации вполне нормальны и не должны удивлять владельца машины.

Другое дело, если расход заметно выше указанного ориентира. Тут уже нужно смотреть на конкретные обстоятельства, связанные, в том числе, и со здоровьем мотора.