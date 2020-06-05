Найдена 30-летняя «люксовая» LADA директора ЗАЗ в идеальном состоянии

Фото: Drive2
В Запорожье на закрытой гаражно-складской территории, некогда находящейся в ведении Запорожского автозавода, была сделана уникальная находка. В одном из боксов был обнаружен ВАЗ-21093, принадлежавший техническому директору ЗАЗа. Похоже, создатель «Запорожца» больше уважал «Жигули».

Автомобиль, сошедший с волжского конвейера в 1990 году, намотал на одометре всего 1150 километров. Состояние машины — идеальнейшее.

Как выяснилось, у владельца было целых две «девятки», одну из которых он эксплуатировал каждый день, а вторую — в люксовой комплектации — бережливо спрятал в гараж. Во всяком случае, об этом рассказал украинский блогер Роман Urraco, распутавший историю автомобиля, который он и приобрел.

Обнаруженная «Лада» работника Запорожского завода укомплектована карбюраторным двигателем мощностью 69 сил — мотор завелся с пол-оборота, машина своим ходом с легкостью вырвалась из заточения. Люксовую версию ВАЗ-21093 выдают велюровый салон, дополнительная шумоизоляция и автомагнитола.

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5 июня 2020
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