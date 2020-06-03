УАЗ «Байкал»: первый видео тест-драйв самой крутой «Буханки» на планете

Фото и видео: АвтоВзгляд
Как только умельцы разных жанров не изощрялись над легендарной и нестареющей «Буханкой», но такого мы еще не видели! Встречайте: УАЗ «Байкал» — первый русский кемпер-внедорожник. Портал «АвтоВзгляд» протестировал этот уникальный дом на колесах, и готов поделиться впечатлениями.

Друзья, УАЗ «Байкал» — это самая настоящая двухэтажная гостиница, способная приютить, обогреть и накормить несчетное количество постояльцев. А еще это бескомпромиссный «бездорожник», умеющий пробираться туда, где не ступала нога человека.

Согласитесь, куда веселее отправиться на охоту, рыбалку, пикник или семейное путешествие в машине, где можно спать, готовить пищу и принимать душ. Бонусом для отдыха на природе станет встроенный шатер. Жаль только, что нет в комплектации спиннинга и мангала.

Впрочем, здесь столько всяких полезностей — даже не сразу поверишь, что это УАЗ. Хотя поверишь… Несмотря на целую кучу технических доработок, «Буханка» по-прежнему ни разу не VW Multivan. Но и цена у нее отнюдь не немецкая. Не зря же сами бюргеры с радостью заказывают русский продукт. Серьезно — первая партия самых дешевых серийных внедорожных кемперов на планете отправилась в Германию. Мы же с «Байкалом» решили отправиться на Клязьминское водохранилище, и совсем не по асфальту.

Что же на деле представляет из себя столь амбициозная и неоднозначная новинка — смотрите в нашем видеосюжете.

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3 июня 2020
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