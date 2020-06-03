УАЗ «Байкал»: первый видео тест-драйв самой крутой «Буханки» на планете

Друзья, УАЗ «Байкал» — это самая настоящая двухэтажная гостиница, способная приютить, обогреть и накормить несчетное количество постояльцев. А еще это бескомпромиссный «бездорожник», умеющий пробираться туда, где не ступала нога человека.

Согласитесь, куда веселее отправиться на охоту, рыбалку, пикник или семейное путешествие в машине, где можно спать, готовить пищу и принимать душ. Бонусом для отдыха на природе станет встроенный шатер. Жаль только, что нет в комплектации спиннинга и мангала.