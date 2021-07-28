«Волга» ГАЗ-31029, как зеркало репутации страны, кинематографа, автомобиля

Ни одна мастерская, тюнинговое ателье, свап-студия в России не собираются культивировать ГАЗ-31029 из хорошего боевика с топовыми актерами. А вот Ford Mustang из любого фильма эти же мастерские, ателье и студии азартно воспроизводят, культивируют, выставляют, показывают и хвастаются. Серую Eleanor Shelby GT 500 Николаса Кейджа из «Угнать за 60 секунд» в России строят несколько гаражей, зеленый Ford Mustang 390 GT V8 Стива Маккуина из «Буллит» многократно воспроизведен, предъявлен и снят в репликах фильма и рекламе.

У Москвы с серыми людьми, тротуарами, машинами и у ГАЗ-31029 неподобающая репутация. Город можно отмыть и предъявить на пленке в приемлемом виде. ГАЗ-31029 ни в коем случае не станет приличным. Его репутация незыблема, как могильная плита. А еще культ автомобиля не рождается потому, что в стране искусственных трудностей и обязательных страданий не вызревает самостоятельного восторга, порыва, любви. Лишь в виде исключения и индивидуально.

После фильма «Берегись автомобиля» главную машину не стали любить больше. И культ ее не сформировался. Нищета была счастлива даже «Запорожцу», а про «Волгу» и не мечтала. Культ ГАЗ-21 не обозначился даже после книги Ивана Падерина «21. Большая книга о машине грез». Случилась только краткосрочная мода. И фильм «Черная молния». Но сама машина все испортила. Поскольку легендарной не была ни при рождении, ни после смерти, ни когда ее поминки получились столь хорошо организованы и роскошно изданы.

И вроде бы только теперь заканчивается период, когда нам позволялись самостоятельные предпочтения. Но «Мустанги» мы строим, а «Волги» — нет.