5 летних глупостей, которые совершают водители, подвергая опасности себя и других

Освоив управление автомобилем, водители расслабляются. И чем больше стаж, тем они больше позволяют себе непростительных вольностей, которые могут привести к беде.
Лето — сезон отпусков. И многие из нас отправляются к морю на машине. Долгая дорога и ограниченное пространство — провести так двадцать часов — весьма сложная задача не только для новичков, но и для тех, чей стаж составляет более десяти лет. А потому и водители, и пассажиры ищут способы сделать свою поездку более комфортабельной. Например, по пути на юг можно частенько наблюдать то, как в соседней машине спутница водителя забрасывает свои роскошные ножки на переднюю панель. Однако дорога непредсказуема. И в любой момент может все пойти не по тому плану, который сложился у путешественников в голове. В результате аварии сработавшие подушки безопасности за секунду могут превратить здорового человека в инвалида. И сильные переломы — это далеко не худшие последствия такой беспечности.
Доехав до моря без происшествий, многие начинают и здесь совершать ошибки, которые могут привести к трагическим последствиям. Езда в шлепанцах, а то и вовсе босиком — обычное дело для водителей, раскатывающих по улочкам курортных городов. А между тем, голая ступня соскальзывает с педалей или со шлепки очень даже легко, да и создать необходимое усилие на педалях в неудобной обуви, а то и вовсе без нее получается не с первого раза. Последствия подобных оплошностей предсказуемы. И особенно опасны, когда вокруг множество отдыхающих и их автомобилей.
Любимое занятие автопутешественников — это еда за рулем. Да, есть сознательные, кто останавливается на перекус в кафе или в специально отведенных для этого зонах вдоль обочины. Однако большинство водителей питаются, что называется, на ходу. И объясняют это тем, что не хотят терять время на остановки или же едят, чтобы прогнать другой бич автомобилистов — сон. Однако, когда в одной руке бутерброд, а в другой стаканчик с кофе, то чем же тогда рулить? Да и случись попасть в опасную ситуацию, едоку за рулем придется потратить много драгоценных секунд чтобы выбросить бутерброд, схватится за руль, и, например, отрулить в сторону от летящий в лоб фуры. И, поверьте, именно этих секунд может не хватить.
В предвкушении отдыха, многие водители уже в дороге начинают заводить приятные знакомства. Однако флирт за рулем не только возбуждает, но и отвлекает. И даже если в этот момент вы едете в пробке со скоростью пешехода, разговаривая через открытое окно с прекрасной спутницей в соседней машине, вы все равно переключаете свое внимание от дороги. Представьте ситуацию: увлеклись разговором, а впередиидущий автомобиль резко затормозил. Далее — удар, помятый или треснувший бампер и долгое оформление ДТП. А вместо этого вы бы могли попросту остановиться, обменяться телефонами, и созвониться по приезду на курорт или в дороге, разумеется, используя громкую связь в мультимедийной системе своего автомобиля.
Лето — это хорошо. Но не стоит терять голову и расслабляться раньше времени. В противном случае отпуск, который должен нести позитив, может превратится в кошмар.