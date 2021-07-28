5 летних глупостей, которые совершают водители, подвергая опасности себя и других

Освоив управление автомобилем, водители расслабляются. И чем больше стаж, тем они больше позволяют себе непростительных вольностей, которые могут привести к беде.

Лето — сезон отпусков. И многие из нас отправляются к морю на машине. Долгая дорога и ограниченное пространство — провести так двадцать часов — весьма сложная задача не только для новичков, но и для тех, чей стаж составляет более десяти лет. А потому и водители, и пассажиры ищут способы сделать свою поездку более комфортабельной. Например, по пути на юг можно частенько наблюдать то, как в соседней машине спутница водителя забрасывает свои роскошные ножки на переднюю панель. Однако дорога непредсказуема. И в любой момент может все пойти не по тому плану, который сложился у путешественников в голове. В результате аварии сработавшие подушки безопасности за секунду могут превратить здорового человека в инвалида. И сильные переломы — это далеко не худшие последствия такой беспечности.

Доехав до моря без происшествий, многие начинают и здесь совершать ошибки, которые могут привести к трагическим последствиям. Езда в шлепанцах, а то и вовсе босиком — обычное дело для водителей, раскатывающих по улочкам курортных городов. А между тем, голая ступня соскальзывает с педалей или со шлепки очень даже легко, да и создать необходимое усилие на педалях в неудобной обуви, а то и вовсе без нее получается не с первого раза. Последствия подобных оплошностей предсказуемы. И особенно опасны, когда вокруг множество отдыхающих и их автомобилей.