Очевидное — невероятное: что общего между УАЗ «Буханка» и Porsche 911

В 1954 году Ульяновский завод получил задание правительства на разработку утилитарного автомобиля вагонной компоновки. И уже в 1955 году художник НАМИ Владимир Арямов представил проект, который, наверное, сильно удивил ответственных товарищей. Дизайнер совершил чудо, сумев увидеть в утилитарных требованиях военных нечто иное и нарисовать просто фантастический фургон, в полной мере отражавший дух наступающей в стране оттепели.
Новые формы и краски начали проникать в сферы, ранее обреченные на строгую и целесообразную эстетику забора из штакетника. Удивительно, что даже сейчас, в наше пресыщенное время, этот дизайн выглядит абсолютно современно. Впрочем, первые эскизы, понятное дело, были отвергнуты и машина сильно упростилась. Что, однако, не стерло уникальную ДНК первоначального шедевра. Серийный выпуск авто начался в 1958 году. И «Буханку», несмотря на множество технических проблем и несовершенств, тепло восприняла вся страна.
Что касается Porsche 911, то к тому моменту работы над машиной были еще далеки от завершения. И хотя родоначальник семейства — Porsche 64 — увидел свет в 1939 году, 911-й создали только в 1963-м. На 5 лет позже «Буханки». Такое вот постепенное немецкое озарение. Но дизайн наивного лягушонка, несмотря на свою простоту, почти без изменений просуществовал до нашего времени. Иными словами, и «Буханка», и Porsche (пусть в меньшей степени) — примеры того, что иногда человеческий гений способен выдать творение, неспособное эволюционировать по причине собственного совершенства. Что же еще общего у «Буханки» с Porsche 911?
Наш внедорожник имеет не только полный привод, но и среднемоторную компоновку. Причем, если смотреть на машину с левой стороны, то она выглядит как спорт-купе, поскольку имеет только одну дверь. Видимо, у советских конструкторов имелись планы по выводу УАЗ на старты в серии LeMans. Об этом говорит специфическое расположение замка ключа зажигания: он тут с левой стороны, как и у Porsche. И связано это с процедурой старта, при которой пилоты выстраивались с одной стороны, а машины — с другой. После команды: «Джентльмены, заводите свои моторы», все бросались к автомобилям, пытаясь как можно быстрее начать движение.
У большинства машин того времени, да и у современных тоже, замок зажигания находился справа, что приводило к задержкам на старте. У Porsche же его поместили слева, так что после того, как пилот открывал дверь, то сразу вставлял ключ в замок и заводил двигатель, одновременно забираясь на водительское сиденье. К сожалению, подобную процедуру старта в 1970 году запретили по соображениям безопасности и левое расположение замка зажигания утратило смысл. И, видимо, только это не позволило «Буханке» стать легендой мирового автоспорта.
Кстати, UAZ и Porsche роднит и процедура попадания на водительское место. Сделать это так, чтобы не вызвать смех окружающих, без дополнительных тренировок очень непросто. Любопытно так же, что полный привод на Porsche появился лишь в 1980-м и то — в раллийном прототипе группы В. Так что и здесь «Буханка» оказалась лидером!