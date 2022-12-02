Очевидное — невероятное: что общего между УАЗ «Буханка» и Porsche 911

В 1954 году Ульяновский завод получил задание правительства на разработку утилитарного автомобиля вагонной компоновки. И уже в 1955 году художник НАМИ Владимир Арямов представил проект, который, наверное, сильно удивил ответственных товарищей. Дизайнер совершил чудо, сумев увидеть в утилитарных требованиях военных нечто иное и нарисовать просто фантастический фургон, в полной мере отражавший дух наступающей в стране оттепели.

Новые формы и краски начали проникать в сферы, ранее обреченные на строгую и целесообразную эстетику забора из штакетника. Удивительно, что даже сейчас, в наше пресыщенное время, этот дизайн выглядит абсолютно современно. Впрочем, первые эскизы, понятное дело, были отвергнуты и машина сильно упростилась. Что, однако, не стерло уникальную ДНК первоначального шедевра. Серийный выпуск авто начался в 1958 году. И «Буханку», несмотря на множество технических проблем и несовершенств, тепло восприняла вся страна.

Что касается Porsche 911, то к тому моменту работы над машиной были еще далеки от завершения. И хотя родоначальник семейства — Porsche 64 — увидел свет в 1939 году, 911-й создали только в 1963-м. На 5 лет позже «Буханки». Такое вот постепенное немецкое озарение. Но дизайн наивного лягушонка, несмотря на свою простоту, почти без изменений просуществовал до нашего времени. Иными словами, и «Буханка», и Porsche (пусть в меньшей степени) — примеры того, что иногда человеческий гений способен выдать творение, неспособное эволюционировать по причине собственного совершенства. Что же еще общего у «Буханки» с Porsche 911?