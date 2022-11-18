Почему внедорожники УАЗ так нужны и… совершенно бесполезны на фронте

Алексей отправил на фронт уже три УАЗа: «Хантера» и один пикап «Патриот». В своем телеграм-канале он много пишет о необходимости срочно повышать автомобилизацию на линии фронта, отмечая, что в передовых частях ощущается острейший дефицит легкой колесной техники. Прежде всего — легких внедорожников.

— Ситуация доходила до такого абсурда, что полковнику-артиллеристу, чтобы уехать с позиции, надо было вызывать КамАЗ, или снимать с боевого дежурства «Град» и перемещаться на нем, — рассказывает Алексей Живов. — Я писал, говорил, стучался в кабинеты, а потом мы с друзьями-волонтерами решили, что лучше собственным примером показать, что нужно, и начали покупать подержанные УАЗы и «Нивы» сами. Нам помогли благотворители, которые выделяли миллионы рублей на помощь армии или сами дарили машины. В последние 1,5 месяца Минобороны РФ активно включилось в процесс и отправило на фронт сотни новых «Буханок» и «Патриотов». К слову, министерство и раньше отправляло в части внедорожники, но не в очень большом количестве. Сейчас же проблема в том, что эти отечественные авто (даже новые) постоянно ломаются, а запчастей к ним не хватает. Потому что УАЗ — давно не военная машина, рассчитанная на несение тяжелой службы, а довольно посредственный и дорогой букет из иностранных комплектующих, наскоро собранных на заводе по принципу «и так сойдет»…

Напомним, что в борьбе за улучшение качества своей продукции, УАЗ пошел привычным для России путем и стал замещать недостающие комплектующие иностранными. В какой-то момент УАЗ выпал из рамок Минпромторга и МО РФ по количеству комплектующих российского производства, и превратился в сборную солянку иностранных компонентов. Но несмотря на все попытки, технически сложных комплектующих в России так и не появилось. Что привело к временной остановке всех производств после 24 февраля 2022 года и появлению «антикризисных» машин без катализатора, центрального замка, АБС и подушек безопасности.