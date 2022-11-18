Почему внедорожники УАЗ так нужны и… совершенно бесполезны на фронте

Алексей отправил на фронт уже три УАЗа: «Хантера» и один пикап «Патриот». В своем телеграм-канале он много пишет о необходимости срочно повышать автомобилизацию на линии фронта, отмечая, что в передовых частях ощущается острейший дефицит легкой колесной техники. Прежде всего — легких внедорожников.
— Ситуация доходила до такого абсурда, что полковнику-артиллеристу, чтобы уехать с позиции, надо было вызывать КамАЗ, или снимать с боевого дежурства «Град» и перемещаться на нем, — рассказывает Алексей Живов. — Я писал, говорил, стучался в кабинеты, а потом мы с друзьями-волонтерами решили, что лучше собственным примером показать, что нужно, и начали покупать подержанные УАЗы и «Нивы» сами. Нам помогли благотворители, которые выделяли миллионы рублей на помощь армии или сами дарили машины. В последние 1,5 месяца Минобороны РФ активно включилось в процесс и отправило на фронт сотни новых «Буханок» и «Патриотов». К слову, министерство и раньше отправляло в части внедорожники, но не в очень большом количестве. Сейчас же проблема в том, что эти отечественные авто (даже новые) постоянно ломаются, а запчастей к ним не хватает. Потому что УАЗ — давно не военная машина, рассчитанная на несение тяжелой службы, а довольно посредственный и дорогой букет из иностранных комплектующих, наскоро собранных на заводе по принципу «и так сойдет»…
Напомним, что в борьбе за улучшение качества своей продукции, УАЗ пошел привычным для России путем и стал замещать недостающие комплектующие иностранными. В какой-то момент УАЗ выпал из рамок Минпромторга и МО РФ по количеству комплектующих российского производства, и превратился в сборную солянку иностранных компонентов. Но несмотря на все попытки, технически сложных комплектующих в России так и не появилось. Что привело к временной остановке всех производств после 24 февраля 2022 года и появлению «антикризисных» машин без катализатора, центрального замка, АБС и подушек безопасности.
Производственная культура на УАЗе и на ЗМЗ давно стала притчей во языцех. Машина собирается плохо, требует комплексной «досборки» и перекраски. Эти транспортные средства начинают гнить через 2—4 года, а к 10 годам превращаются в решето. По отзывам сервисменов, качество новых УАЗов также ужасает. Этого же мнения, говорит наш собеседник, придерживается и разведка, пользующая «Буханку» на передовой. По его словам, самый частый эпитет фронтовиков про УАЗы последних модификаций: «ломаются каждый день».
— Естественно, в армии не должно быть техники, которая не готова выдерживать тяготы армейской эксплуатации. Но заменить их просто нечем. У нас нет других производителей легковой внедорожной техники. Нет разработок, нет никакой конкуренции. Все мертво. Как будто в Минобороны даже не думали, что армии может пригодиться такая мелочь, как внедорожники. Зачем? Есть же танки и ноги. Но как оказалось в процессе СВО, танки — жирная цель для ПТУР, а ноги — для «лепестков». Да и вообще в мобильной децентрализованной войне резко возросла роль легкового вседорожного транспорта. Вот и выходит, что УАЗ не подходит для нужд военной службы по целому ряду причин, но больше у нас все равно ничего нет, — считает Алексей Живов.
По мнению волонтера, даже обычный «Дастер» с дизелем лучше любого УАЗа, а если у ребят есть пикапы «Тойота» или «Мицубиши» — это просто подарок для роты:
— Очень надежные машины, которые могут вытащить из огненного ада. У нас промышленность не производит ничего даже отдаленно напоминающего образцы японского-корейского или теперь уже даже китайского автопрома. Армии нужные простые надежные 5-местные пикапы на дизельной тяге, но их нет. Концепция «все купим в Европе или Китае» предсказуемо привела нас к разбитому корыту. Наша продукция выпускается малыми объемами, стоит дорого, имеет неудовлетворительное качество и низкие потребительские свойства…
В качестве выхода из сложившейся ситуации Алексей Живов предлагает убрать таможенные пошлины на иностранные машины, или хотя бы на машины из дружественных стран. Насытить страну относительно дешевым автотранспортом, в том числе для нужд армии. Закупить иностранные внедорожники. При этом, по его мнению, необходимо немедленно посадить молодую команду за создание линейки дизельных двигателей или локализовать иностранные:
— Ирану со всеми его ограничениями потребовалось менее 10 лет для того, чтобы скопировать передовые западные технологии в области беспилотников, мы справимся быстрее. Чего делать не надо? У волонтеров и всех, кто небезразличен к проблемам снаряжения и оснащения нашей армии есть один точный ответ — нельзя бездействовать, заключает Живов.