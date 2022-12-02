Неюбилейный юбилей: УАЗ празднует день рождения

С одной стороны, 81 год — не юбилей. Но если учесть, что быть отечественным автопроизводителем во все времена было непросто, а в текущей ситуации — особенно, то в условиях нашего «веселого» времени каждый год существования приравнивается к десяти. И хотя по календарю УАЗу «всего» 81, по факту вполне можно дать и все 90! Короче: все же юбилей!

Ну а если серьезно, то УАЗ был официально запущен 30 ноября 1941 года. И с тех пор упорно выпускает хотя и ограниченный, но по-прежнему востребованный модельный ряд. Автомобили компании старательно трудятся по всей планете, может и не поражая воображение изысканным дизайном, зато удивляя способностью выживать в самых тяжелых условиях. Даже подвергаясь нападению представителей недружественной фауны.

Так, в 1956 году партия ГАЗ−69 (тогда модель выпускалась в Ульяновске) была поставлена в Индонезию, где немедленно была атакована термитами, которые с аппетитом съели шины, изготовленные из натурального каучука. В итоге пришлось разрабатывать «тропическую» версию покрышек. Сейчас же завод противостоит куда более опасному врагу, в две смены работая на фронт.

Любопытно при этом, что и автомобили так называемого старого грузового ряда, то есть «Буханки», продолжают пользоваться устойчивым спросом не только у военных, медиков, полиции, связистов, электриков и добывающих компаний, но и у простых граждан. А ведь легендарная уже «Буханка» впервые увидела свет аж в 1958 году! Так что сейчас это старейший из непрерывно выпускающихся автомобилей в мире.