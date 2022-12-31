Меморандум Ford Pinto: почему в семидесятых жизнь водителя стоила 11 долларов

В Америке 60-х Volkswagen Beetle активно завоевывал популярность. Маленькие и дешевые машинки стали пользоваться огромным спросом после того, как возвращающиеся из Европы военнослужащие стали привозить их с собой на родину. Причем рекламная компания Beetle строилась на невозможном в наше время лозунге: «Даже половина машины будет ехать». И это еще сильнее подстегивало людей на покупку «букашек».

Из-за этого местный автомобильный бомонд буквально изнывал от бессильной злобы. А все потому, что ему просто нечего было противопоставить европейской малютке. Поскольку в Америке того времени термин «компактный автомобиль» подразумевал длину кузова не меньше пяти метров, шесть посадочных мест и большой 6-цилиндровый двигатель. Слишком роскошно и дорого даже по современным меркам. General Motors, Chrysler и Ford лихорадочно пытались противопоставить хоть что-то европейскому конкуренту.

Так, компания Ford решила не изобретать ничего нового и победить наглого конкурента на его же поле и его же оружием. И хотя у европейского подразделения «Форд» на тот момент уже имелась весьма успешная субкомпактная модель Ford Cortina, американское подразделение решило быстро разработать новую модель. Не в последнюю очередь это было связано с несколько высокомерным отношением американцев к европейским инженерным традициям. И 11 сентября 1970-го года начались продажи Ford Pinto.

Он имел классическую для того времени компоновку. Продольно расположенный 4-цилиндровый мотор передавал крутящий момент на задние колеса через автоматическую или механическую коробку передач. Передняя подвеска — независимая, сзади — неразрезной мост, висящий на рессорах. Машина позиционировалась как дешевый, молодежный, спортивный автомобиль для тех, кто любит экономить. Его рекламный слоган звучал просто и позитивно: «Маленькая беззаботная машина». Первый Pinto получил Чарльз Дж. Пинто из Пинто, штат Мэриленд. Жизнь беззаботного автомобильчика началась.