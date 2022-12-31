Меморандум Ford Pinto: почему в семидесятых жизнь водителя стоила 11 долларов

В Америке 60-х Volkswagen Beetle активно завоевывал популярность. Маленькие и дешевые машинки стали пользоваться огромным спросом после того, как возвращающиеся из Европы военнослужащие стали привозить их с собой на родину. Причем рекламная компания Beetle строилась на невозможном в наше время лозунге: «Даже половина машины будет ехать». И это еще сильнее подстегивало людей на покупку «букашек».
Из-за этого местный автомобильный бомонд буквально изнывал от бессильной злобы. А все потому, что ему просто нечего было противопоставить европейской малютке. Поскольку в Америке того времени термин «компактный автомобиль» подразумевал длину кузова не меньше пяти метров, шесть посадочных мест и большой 6-цилиндровый двигатель. Слишком роскошно и дорого даже по современным меркам. General Motors, Chrysler и Ford лихорадочно пытались противопоставить хоть что-то европейскому конкуренту.
Так, компания Ford решила не изобретать ничего нового и победить наглого конкурента на его же поле и его же оружием. И хотя у европейского подразделения «Форд» на тот момент уже имелась весьма успешная субкомпактная модель Ford Cortina, американское подразделение решило быстро разработать новую модель. Не в последнюю очередь это было связано с несколько высокомерным отношением американцев к европейским инженерным традициям. И 11 сентября 1970-го года начались продажи Ford Pinto.
Он имел классическую для того времени компоновку. Продольно расположенный 4-цилиндровый мотор передавал крутящий момент на задние колеса через автоматическую или механическую коробку передач. Передняя подвеска — независимая, сзади — неразрезной мост, висящий на рессорах. Машина позиционировалась как дешевый, молодежный, спортивный автомобиль для тех, кто любит экономить. Его рекламный слоган звучал просто и позитивно: «Маленькая беззаботная машина». Первый Pinto получил Чарльз Дж. Пинто из Пинто, штат Мэриленд. Жизнь беззаботного автомобильчика началась.
Уже к концу 71-го было продано 100 000 малюток. Однако в 1977-м у машины проявились проблемы. Выяснилось, что при ударе сзади конструкция топливного бака приводит к тому, что ломается его горловина, бак смещается в сторону заднего дифференциала и разрушается при ударе о него. В результате возникал риск возгорания с печальными последствиями (зафиксировано несколько случаев, в результате которых гибли люди). Но еще хуже было другое.
В прессе появилась информация что в Ford знали о проблеме, но предпочитали на нее не реагировать, поскольку выплата компенсаций жертвам подобных аварий оказалась бы выгодней, чем внесение изменений в конструкцию машины. Стоимость которых оценивалась всего в 11 долларов. В итоге эта ситуация получила название «Меморандум Ford Pintо». Национальное управление безопасности движения на трассах США оказало давление на компанию, чтобы она отозвала опасное транспортное средство. И в 1978-м произошел отзыв т/с для устранения недостатков.
А в 1980-м выпуск модели вообще прекратился. Казалось бы — история, которая вряд ли может повториться в наше время. Вовсе нет. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что кризис с поставками электронных компонентов привел к тому, что уже в наше время тот же АВТОВАЗ выпускает автомобили, из стандартного оснащения которых исключены подушки безопасности и системы ABS. И это при том, что сертификацию они проходили с учетом наличия этих элементов. Неужели и сейчас жажда наживы преобладает над моральными принципами?