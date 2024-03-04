Миф развенчан: как на самом деле красили машины в СССР

Тема покраски автомобилей в СССР – а они и в те времена тоже бились, царапались и даже, не побоюсь этого слова, ржавели – всегда заходит в одну и ту же плоскость: пылесос «Тайфун» с насадкой под стеклянную банку. Безальтернативно. Однако действительность была несколько иной и куда менее романтичной. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошел первый «Жигуль», открыв эпоху реальной автомобилизации Страны Советов. Машины делать начали, а вот с процедурой технического обслуживания и содержания предстояло разбираться самим автомобилистам: достаточного количества СТО и автомагазинов не было. И тут уже в ход шли вся изворотливость, ловкость, а так же связи. Любишь кататься – люби и саночки возить. Во всей красе.

Собственно говоря, именно советское умение находить то, чего нет, изобретать «на коленке» и реализовывать не реализуемое из подручных материалов и породило множество легенд о советских умельцах, одной из которых была «покраска пылесосом». Тот самый, с позволения сказать, гаджет назывался «Тайфун».

Его делали с 1975 года в Серпухове на заводе «Металлист» и в наборе базовых насадок действительно имел «приспособу» для краски, куда крепилась обычная стеклянная банка. Эмаль разводили бензином «на глаз» и наносили на поверхность. Изначально планировалось, что рабочая молодежь таким образом будет делать ремонт, но что именно ремонтировать – не уточнялось. Спустя 50 лет имеем полновесный миф о покраске автомобилей пылесосом.

Фото Авито.

Очень возможно, что некоторое количество машин действительно было покрашено таким образом, но больше верится в другое: еще в 1973 году, на два года раньше начала производства «Тайфуна», умелец в СССР мог приобрести полновесный краскопульт СО-71. Судя по названию, его начали выпускать в 1971, но таких подробностей интернет уже не помнит.

Итак, «Сошка», как в народе звался краскопульт, имел достаточно простую конструкцию с одной только регулировкой магистральной подачи и бачком на 350 мл. Дюза (сопло) – 2,05, что говорит о достаточно жирном слое, высоком потреблении краски, но и возможности работе с густым материалом, а потребление воздуха – 300 литров в минуту. Факел – не регулируется.

Выглядит СО-71 вполне современно, как и сегодня выглядят краскопульты, но навыков для работы требует намного больше, поскольку большая дюза и высокое, три «очка», давление легко создаст многочисленные подтеки в руках новичка. Да и силушки молодецкой должно быть немало – таким «пуликом» надо прям махать, чтобы краска и лак легли ровно.

Фото Авито.

Диванный эксперт тут же «подрежет крылья»: а воздух-то откуда брать? Столь могучее потребление требует приличный компрессор, причем, желательно, двухпоршневый. Был в арсенале советской промышленности и такой инструмент: СО 7Б, как ни странно, тоже начали производить в 70-х, но уже на Рижском компрессорном заводе. Это была надежна, неприхотливая и ремонтопригодная установка, выдававшая 500 литров в минуту. Как видите, для советского же краскопульта СО-71 – с запасом.

Так что инструмент-то был. Другое дело – у кого? Такой комплект мог себе позволить автобусный или таксопарк, ведомственный гараж или совхоз, в которых после 18.00 и торжественного исхода начальства начиналась самая настоящая предпринимательская деятельность. Более того, техника периодически списывалась, и не всегда это было по состоянию или «по выслуге лет»: гораздо чаще нужное оборудование уходило нужным людям «за долю малую». Так что красили в СССР по всем нормам, краскопультом «под компрессор» и без всяких пылесосов.