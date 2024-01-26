Украдено в России: китайцы создали «вечную батарейку» для электромобилей

Доселе никому толком неизвестная китайская компания Betavolt объявила о создании миниатюрной атомной батарейки под названием BV100. Она вырабатывает электроэнергию, используя распад изотопа никеля — Ni−63. Он излучает микродозы бетта-излучения, то есть электронов. Китайская разработка состоит из тончайших слоев никеля, перемежающихся с прослойками алмазного полупроводника. Таким образом выделяемые изотопом электроны «утилизируются» в полупроводниковых пластинах, создавая электрический ток.
Энергоемкость BV100 заявлена на умопомрачительном уровне 3300 Мвт/ч при размерах всего 15x15x15 мм. Прототип выдает напряжение 3В и мощность до 0,1Вт. Плотность энергии в батарейке примерно в 10 раз выше, чем в самом продвинутом современном литиевом аккумуляторе. Расчетный срок работы батареи — порядка 50 лет. По его истечении этого времени весь Ni−63, содержащийся в ней, превратится в обычную медь. Betavolt утверждает, что BV100 абсолютно безвреден для людей. Он не имеет внешнего радиоактивного излучения. Рабочие температуры — от −60°C до 120°C.
Действующие прототипы батарейки проходят полноценные испытания и готовятся к серийному производству в 1-вольтовом варианте в 2025 году.
Инженеры стартапа намерены предусмотреть применение своих источников питания в составе сборок. Таким образом будет обеспечена возможность получения больших мощностей для использования в смартфонах, беспилотных летательных аппаратах, медицинских устройствах, аэрокосмической сфере и, судя по всему, для электромобилей. Только представьте машину, которая ездит без единой заправки десятилетиями!
Захватывает дух, не правда ли? А теперь пришло время рассказать читателю, что еще в 2017 году «Электрохимический завод» (ЭХЗ) «Росатома» в Зеленогорске (Красноярский край) объявил о своих планах приступить к промышленному производству радиоизотопа никель−63 для… создания «атомных батареек»! В том же сообщении руководство предприятия сообщило, что ориентировочные сроки реализации российского проекта — 2020—2023 годы. И занимается этим делом ФГУП НИИ НПО «Луч».
С тех пор прошло почти семь лет. Но о российской батарее так до сих пор никто и не услышал. При том, что зеленогорский ЭХЗ — чуть ли не единственное в мире предприятие, где умеют выпускать и обогащать Ni−63.
А тем временем в этой же сфере подозрительно шустро подсуетились какие-то никому не известные китайцы. Напрашивается мысль, что успех их технологического прорыва связан не столько с талантами разработчиков, сколько с серьезными достижениями в области промышленного шпионажа. Любой российский контрразведчик вам подтвердит, что китайские промышленные и военные шпионы аж со времен развала СССР очень плотно «окучивали» предприятия российского ВПК и научные организации РФ…