Украдено в России: китайцы создали «вечную батарейку» для электромобилей

Доселе никому толком неизвестная китайская компания Betavolt объявила о создании миниатюрной атомной батарейки под названием BV100. Она вырабатывает электроэнергию, используя распад изотопа никеля — Ni−63. Он излучает микродозы бетта-излучения, то есть электронов. Китайская разработка состоит из тончайших слоев никеля, перемежающихся с прослойками алмазного полупроводника. Таким образом выделяемые изотопом электроны «утилизируются» в полупроводниковых пластинах, создавая электрический ток.

Энергоемкость BV100 заявлена на умопомрачительном уровне 3300 Мвт/ч при размерах всего 15x15x15 мм. Прототип выдает напряжение 3В и мощность до 0,1Вт. Плотность энергии в батарейке примерно в 10 раз выше, чем в самом продвинутом современном литиевом аккумуляторе. Расчетный срок работы батареи — порядка 50 лет. По его истечении этого времени весь Ni−63, содержащийся в ней, превратится в обычную медь. Betavolt утверждает, что BV100 абсолютно безвреден для людей. Он не имеет внешнего радиоактивного излучения. Рабочие температуры — от −60°C до 120°C.

Действующие прототипы батарейки проходят полноценные испытания и готовятся к серийному производству в 1-вольтовом варианте в 2025 году.