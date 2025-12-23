Без VIN и каталожных номеров: как сегодня в России обслуживают ретромобили

Набирающее в стране популярность увлечение советскими автомобилями неотрывно связано с заменой износившихся запчастей для ремонта или даже для базового технического обслуживания ретрокаров. И вот тут начинаются приключения. Есть три пути решения проблемы: искать оригинальные с хранения, брать б/у, но живее, чем имеющиеся и ремонтировать (очень спорное решение, но иногда иначе не получается). А можно ставить новодельные, без следов хранения и вроде как из современных материалов. Каким путем пойти, с помощью специалистов разбирался портал «АвтоВзгляд».

Но, увы, во всех случаях при подборе некоторых деталей легко нарваться на их несоответствие по форме или креплениям. И застраховаться от этого можно лишь одним способом — сравнивать с установленной. Если она есть — повезло, если нет — просто надеяться. Причина тому: постоянная модернизация или оптимизация производства автомобиля. Причем проводилась она автозаводами не от года к году: изменения могли происходить помесячно.

Например, в случае реставрации «Москвича-412» при покупке рабочего цилиндра в оригинальной, подчеркну, упаковке, он оказался длиннее «родного». При подборе кузовных элементов закладные гайки или крепежные отверстия оказывались в разных местах. Что уж говорить об элементах салона. Во многом этому поспособствовал перенос производства модели из Москвы в Ижевск. Несмотря на идентичность модели, некоторые инженерные решения были разными. И вот тут мы снова возвращаемся к выбору пути поиска компонентов.

Некоторые современные аналоги к олдскулам можно найти в магазинах, где, в случае чего, по чеку можно их сдать или поменять, если нет следов установки. Но в большинстве случаев качество таких запчастей из рук вон плохое. Края резинотехнических изделий не обработаны, металлы сырые или низкопробные. На установку такой детали жалко тратить время, ведь, как показывает опыт, скоро ее снова придется менять. Да и уверенности такая деталь не придает: отказать может. где и когда угодно.

Фото автора

Оригинальные новые или б/у запчасти — это, как правило, доски объявлений или авторынки. На радость ретроводам, заводские «несуны» еще распродают свои трофеи. Качество деталей тех лет в разы превосходит современное: металлы прочнее, РТИ более тщательно подогнаны, резьбы проточены лучше. А если новая деталь еще и хранилась хорошо — будет уверено служить не один год при нормальной эксплуатации.

При этом советские детали намного дороже современных. Но сдать их не так просто, если ошиблись с подбором. Продавцы на рынках крайне неохотно возвращают деньги. Они скорее согласятся поменять купленную вещь на что-то другое, но более дорогое, чтобы взять доплату. А если запчасть куплена по объявлению, то и вовсе может быть одна завалявшаяся. Да и продавец в общем-то уже ничего не должен — сами же выбирали.

Как отмечает Дмитрий Патока, владелец магазина запчастей для ретроавтомобилей «ЗАЗГАЗВАЗ», «любителям классических автомобилей нужны совершенно различные детали. Кто-то просто катается на машине и ремонтирует то, что ломается, и меняет расходники. Другие возвращают машинам первозданное состояние. Таким нужно все: от винта до кузовни».

Фото автора

— И все больше владельцев уделяют внимание оригинальному крепежу и покупают аутентичные винты, шайбы, ленточные хомуты, пистоны и т. д., после чего восстановленный автомобиль уже начинает больше походить на заводской, — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Время не щадит резинотехнические изделия: уплотнители рассыхаются и требуют замены — тут без современного производства не обойтись.

Традиционно востребован пластик. Вплоть до 80-х годов прошлого века пластиковые элементы изготавливались из быстро разлагающегося материала, и 90% изделий не дожили до наших дней. Поэтому к таким новодельным деталям ретроводы относятся в целом положительно. Особенно если изделие выполнено качественно, с соблюдением заводских технологий, по чертежам.

Бывает, что современные детали оказываются даже лучше оригинальных советских — с годами появляются новые технологии и качественные материалы. Например, лазерная резка металлических изделий или прокладок дает лучший результат по сравнению с заводскими процессами тех лет. Современный пластик уже не разлагается, а синтетическая ткань не в почёте у моли и насекомых.

Однако далеко не все современные запчасти пригодны для эксплуатации. Встречается и откровенное барахло. Мы стараемся исключать такие детали из ассортимента. Хотя бывает, что некоторым посредственным новодельным деталям просто нет альтернативы. И приходится устанавливать то, что есть, или искать оригинальные б/у детали и восстанавливать их...

1/4

По словам Дмитрия, оригинальных советских новых деталей на рынке пока довольно много. Запчасти и аксессуары чаще всего попадают на прилавки из запасов ответственного хранения времен СССР или закрывшихся в свое время автомагазинов. Но иногда очень редкие позиции приходится выкупать у «дедушек на рынке». Но, справедливости ради, качество советских деталей не всегда устраивает.

— Порой в запчасти шли детали второго сорта или вообще бракованные, и важно это распознать вовремя и не купить большую партию оригинального брака. Поэтому будущее, так или иначе, — за качественными изделиями современного производства, но изготовленными по заводским чертежам с соблюдением всех технологических процессов", — резюмирует Дмитрий Патока

Владение старинным автомобилем нельзя назвать беспроблемным. Несмотря на простоту конструкции, это механизм, требующий постоянного участия в его жизни человека. Во многом стабильность работы «старохода» зависит от состояния расходников и составных частей. Но когда все это работает слажено, так же, как и 50 или 60 лет назад — какой же это восторг. И это стоит того, чтобы потрудиться при подборе запчастей.