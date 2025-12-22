В поисках здравого смысла: зачем заводу «Москвич» новый суббренд

Столичный автозавод «Москвич» заявил о своем твердом намерении вот-вот начать выпуск новой линейки городских кроссоверов. Она даже получит собственное название с буквой «М» и несколько измененный логотип все с тем же зубцом кремлевской стены. Для них даже запущен персональный сайт. В семейство войдут на первых порах «Москвич М70» и «Москвич М90». Представители компании отметили, что означенные автомобили займут свою собственную рыночную нишу.
НИЧЕГО СВЕРХОРДИНАРНОГО
Семейство «М» никоим образом не имитирует спортивную М-серию BMW. Вероятно, тут простое совпадение: как гласит известная английская поговорка, «великие умы думают одинаково». Автомобили вроде как уже прошли испытания и сертификацию в полном соответствии с российскими стандартами. Их сборка будет производиться на конвейере московского завода рядом со старой линейкой, в отношении которой никаких сокращений не предполагается.
Скудные сведения, донесенные автозаводом «Москвич» до народных масс, дают представление лишь о том, что М70 — это кроссовер компактный, а М90 — среднеразмерный. Хотя никакой информации по техническим данным и комплектациям, кроме самой общей, официально до сих пор не раскрыто, эксперты-китаисты нашли повод сообщить, что выход «эмок» на российский рынок — серьезная заявка на успех.
Между тем, ничего сверхординарного у моделей, подозреваемых в намерении потрясти мир, нет. Их вывод на рынок идет по давно отработанной российским автопромом колее: «Москвич М70» представляет собой китайский Roewe RX5 третьего поколения, его старший собрат — Roewe RX9. Заморачиваться и бороться за технологический суверенитет никто не собирается: отличия от оригинала как всегда будут минимальными — логотип, решетка радиатора, бамперы.
НАСЛЕДНИКИ ПО КРИВОЙ ЛИНИИ
Появились намеки, что новые «Москвичи» некоторым образом окажутся наследниками достижений британского автопрома (которые, впрочем, давно уже канули в Лету). Как известно, бренд Roewe принадлежит компании SAIC, в свое время выкупившей разорившуюся MG Rover.
При этом права на торговую марку Rover китайцы получить не смогли — этому воспротивилась BMW. Пришлось изобретать нечто похожее на название неуступчивого бренда, но с «поднебесным» акцентом. Таким образом, некоторые основания с апломбом намекать на британские исторические корни своей новой линейки у «Москвича» вроде как есть.
Но имеется одна загвоздка. Ни MG, ни Rover в своей истории не выпускали никаких кроссоверов — ни в британском, ни в немецком исполнении. В качестве исключения можно вспомнить Rover Streetwise, но он базировался на компактном хетчбэке Rover 25, от которого отличался только увеличенным дорожным просветом и более массивным «внедорожным» обвесом, из-за чего позиционировался как «городской внедорожник».
ЗАМЫСЛОВАТАЯ КОМБИНАЦИЯ
«Москвичу» не впервой маскировать своим не самым удачливым, но уж точно исторически российским брендом китайский ширпотреб. Он уже выпускает кроссоверы компании JAC практически в их первозданном виде. Теперь на его конвейере пропишется еще одна фирма из Поднебесной.
Зачем компания затеяла эту замысловатую комбинацию, когда у нее и без того забот должно хватать, ибо она находится не в самой простой ситуации. По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1,4 тысячи новых автомобилей «Москвич» — на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Марка занимает чуть больше 1% рынка легковых автомобилей — меньше статистической погрешности. Даже в топ-15 внебрачное детище Лужкова войти не смогло — там на последнем месте оказался GAC, реализовавший 1,7 тыс. машин. Даже премиальный BMW, приостановивший продажу своих легковушек в России, умудрился опередить столичного производителя, причем в полтора раза.
Логичного ответа на вопрос, почему нужно затевать новое сомнительное дело, не доведя до ума уже существующее, у меня нет. Разве что обратиться к Хармсу: «Английский крематорий Альберт Эйнштейн изобрел такую махинацию, через которую всякая штука относительна».