В поисках здравого смысла: зачем заводу «Москвич» новый суббренд

Псевдороссийская марка «Москвич» декларирует расширение ассортимента. Более того, она объявляет о выводе на рынок своего нового суббренда. Это выглядит забавно, поскольку и основной бренд у предприятия, по сути, не свой, а заемный. Портал «АвтоВзгляд» считает, что стремление к экстенсивному развитию похвально только тогда, когда им управляет здравый смысл.

Столичный автозавод «Москвич» заявил о своем твердом намерении вот-вот начать выпуск новой линейки городских кроссоверов. Она даже получит собственное название с буквой «М» и несколько измененный логотип все с тем же зубцом кремлевской стены. Для них даже запущен персональный сайт. В семейство войдут на первых порах «Москвич М70» и «Москвич М90». Представители компании отметили, что означенные автомобили займут свою собственную рыночную нишу.

НИЧЕГО СВЕРХОРДИНАРНОГО

Семейство «М» никоим образом не имитирует спортивную М-серию BMW. Вероятно, тут простое совпадение: как гласит известная английская поговорка, «великие умы думают одинаково». Автомобили вроде как уже прошли испытания и сертификацию в полном соответствии с российскими стандартами. Их сборка будет производиться на конвейере московского завода рядом со старой линейкой, в отношении которой никаких сокращений не предполагается.

Скудные сведения, донесенные автозаводом «Москвич» до народных масс, дают представление лишь о том, что М70 — это кроссовер компактный, а М90 — среднеразмерный. Хотя никакой информации по техническим данным и комплектациям, кроме самой общей, официально до сих пор не раскрыто, эксперты-китаисты нашли повод сообщить, что выход «эмок» на российский рынок — серьезная заявка на успех.

Фото производителя

Между тем, ничего сверхординарного у моделей, подозреваемых в намерении потрясти мир, нет. Их вывод на рынок идет по давно отработанной российским автопромом колее: «Москвич М70» представляет собой китайский Roewe RX5 третьего поколения, его старший собрат — Roewe RX9. Заморачиваться и бороться за технологический суверенитет никто не собирается: отличия от оригинала как всегда будут минимальными — логотип, решетка радиатора, бамперы.

НАСЛЕДНИКИ ПО КРИВОЙ ЛИНИИ

Появились намеки, что новые «Москвичи» некоторым образом окажутся наследниками достижений британского автопрома (которые, впрочем, давно уже канули в Лету). Как известно, бренд Roewe принадлежит компании SAIC, в свое время выкупившей разорившуюся MG Rover.

При этом права на торговую марку Rover китайцы получить не смогли — этому воспротивилась BMW. Пришлось изобретать нечто похожее на название неуступчивого бренда, но с «поднебесным» акцентом. Таким образом, некоторые основания с апломбом намекать на британские исторические корни своей новой линейки у «Москвича» вроде как есть.

Но имеется одна загвоздка. Ни MG, ни Rover в своей истории не выпускали никаких кроссоверов — ни в британском, ни в немецком исполнении. В качестве исключения можно вспомнить Rover Streetwise, но он базировался на компактном хетчбэке Rover 25, от которого отличался только увеличенным дорожным просветом и более массивным «внедорожным» обвесом, из-за чего позиционировался как «городской внедорожник».

Фото производителя

ЗАМЫСЛОВАТАЯ КОМБИНАЦИЯ

«Москвичу» не впервой маскировать своим не самым удачливым, но уж точно исторически российским брендом китайский ширпотреб. Он уже выпускает кроссоверы компании JAC практически в их первозданном виде. Теперь на его конвейере пропишется еще одна фирма из Поднебесной.

Зачем компания затеяла эту замысловатую комбинацию, когда у нее и без того забот должно хватать, ибо она находится не в самой простой ситуации. По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1,4 тысячи новых автомобилей «Москвич» — на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Марка занимает чуть больше 1% рынка легковых автомобилей — меньше статистической погрешности. Даже в топ-15 внебрачное детище Лужкова войти не смогло — там на последнем месте оказался GAC, реализовавший 1,7 тыс. машин. Даже премиальный BMW, приостановивший продажу своих легковушек в России, умудрился опередить столичного производителя, причем в полтора раза.

Логичного ответа на вопрос, почему нужно затевать новое сомнительное дело, не доведя до ума уже существующее, у меня нет. Разве что обратиться к Хармсу: «Английский крематорий Альберт Эйнштейн изобрел такую махинацию, через которую всякая штука относительна».