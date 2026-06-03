Коллекционеры, гении и грабители: как угоняли редчайшие автомобили мира

Автомобиль — далеко не всегда просто средство передвижения. Для истинных ценителей это произведение искусства, символ эпохи, воплощение мечты. А редкие и культовые авто — объекты коллекционирования, за которыми охотятся миллионеры, музеи и, увы, преступники. Эти машины, часто существующие в единичных экземплярах, становятся жертвами угонов, которые сами по себе превращаются в легенды. Но как автоворам удается похищать сокровища на колесах, охраняемые порой лучше, чем банковские хранилища? И главное — зачем?

В эпоху, когда мир только начинал осознавать ценность автомобильного наследия, а системы безопасности были далеки от современных, угоны редких машин часто были сопряжены с банальным желанием обладать чем-то исключительным.

Ferrari 250 GTO — апофеоз итальянской автомобильной инженерии и дизайна. Всего 36 экземпляров, каждый из которых сегодня стоит десятки миллионов долларов. Одним из самых громких угонов считается исчезновение Ferrari 250 GTO во время гонки в Бельгии в 1964 году.

По свидетельствам очевидцев, преступники, обладавшие недюжинной дерзостью, просто подъехали к пит-лейну, представились представителями конкурирующей команды и под видом «перемещения на сервис» уехали на машине. «Это было настолько абсурдно и профессионально, что никто не мог поверить своим глазам, — вспоминает бывший механик команды, который был свидетелем тех событий. — Они знали, как действует гоночная инфраструктура, как быстро все происходит. Для них это была не просто кража, а вызов системе. И, видимо, успешный. Ту машину больше никто никогда не видел». Зачем? Ответ прост: обладать тем, чего нет ни у кого другого...

Rolls-Royce Phantom I. В 1930-х, в эпоху Великой депрессии, один из владельцев Phantom, крупный промышленник, стал жертвой необычного ограбления. Его машину не просто угнали, а использовали в качестве транспортного средства для дерзкого ограбления. Злоумышленники, угнав лимузин, подъехали к отделению банка, используя свой транспорт как прикрытие, совершили налет и скрылись на той же машине.

«Это было настолько нагло, что граничило с безумием, — рассказывал в своих мемуарах инспектор полиции, расследовавший дело. — Использовать Rolls-Royce, машину, которая сама по себе является символом респектабельности, для совершения преступления... Это было нечто новое. Машину нашли позже, брошенную в лесу, но преступников так и поймали».

Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» (1950-е). Его «крылья чайки» стали символом целой эпохи. Один из редчайших экземпляров похитили прямо из частной коллекции в Европе. Бандиты, предположительно, были хорошо осведомлены о системе безопасности музея и действовали с поразительной аккуратностью.

Они смогли отключить сигнализацию, вывезти машину на специальной платформе и исчезнуть. «Мы были в отчаянии, — признавался владелец коллекции, который стал жертвой угона. — Это ведь не просто автомобиль, это часть моей жизни, моей страсти. Его украли не ради денег, я уверен. Это похищение ради обладания. Скорее всего, его угнали для личной коллекции».

Шли годы. С развитием технологий и изменением культурных ценностей мотивы угона редких автомобилей трансформировались.

Ferrari F40 — легенда, икона скорости и дизайна 80-х. Угон F40 — не просто кража, а вызов. Один из таких случаев произошел в США. Преступники, как выяснилось позже, были не просто угонщиками, а частью подпольной «дрифт-банды», которая использовала редкие машины для нелегальных гонок и шоу.

Они смогли взломать противоугонную систему автомобиля, а затем использовали его на полной скорости в уединенных местах. «Я был в шоке, когда узнал, что мою F40 угнали, — вспоминал владелец. — Но когда ее нашли, она была вся в следах от шин, как будто ее использовали для чего-то... запретного. Оказалось, эти парни исполняли на ней безумные трюки. Мне было больно смотреть на машину, но я рад, что ее вернули».

McLaren F1. Один из самых быстрых и технологичных суперкаров своего времени, также выпущенный в ограниченном количестве. Утверждается, что в начале 2000-х годов один из McLaren F1 был «обменян» на партию очень редких автомобильных запчастей для другого, еще более эксклюзивного, классического автомобиля.

«Это была сделка, которая никогда не должна была выйти на свет, — рассказал в одном из интервью источник из мира подпольной автомобильной торговли. — У кого-то был F1, но ему нужны были детали для другого, совершенно уникального авто, который находился в плохом состоянии. Кто-то предложил „обмен“. Звучит безумно, но такие вещи происходят. В итоге, F1 исчез, а где-то появился редчайший комплект запчастей».

Lamborghini Miura — итальянский суперкар с его завораживающими линиями, является воплощением автомобильной мечты. Истории угонов Miura и по сей день овеяны романтическим флером. Один из таких случаев произошел в Италии, когда Miura увели прямо с улицы. Позже выяснилось, что угонщик был молодым парнем, который просто мечтал прокатиться на этой машине.

Он не планировал продавать ее, а просто хотел ощутить скорость и мощь. «Это было похоже на сон, — рассказывал он полиции. — Я увидел ее, и меня просто понесло. Я никогда не хотел ее украсть навсегда, я просто хотел почувствовать, каково это — быть за рулем такой машины. Это было ошибкой, я понимаю».

Но не все угоны редких автомобилей подчиняются логике. Некоторые случаи поражают своей непредсказуемостью и отсутствием явных мотивов.

Аston Martin DB5 (машина Джеймса Бонда). Этот автомобиль, ставший знаменитым благодаря фильмам о суперагенте, является объектом особого внимания. Известны случаи, когда настоящие DB5 угнали, но что еще более необычно, появились подделки, которые настолько искусно копировали оригинал, что их тоже пытались продавать как «те самые» машины.

Один из таких угонов был совершен с целью создать «двойника» для последующей продажи. «Это было настоящее преступление против истории, — рассказывал в свое время эксперт по Aston Martin. — Воры не просто угнали машину, они пытались обесценить ее наследие, создавая подделки. Цель — заработать на имени Бонда, на легенде, не владея подлинным объектом».

Batmobilе. Хотя это и не серийные автомобили, но его реплики также становились объектами криминального интереса. Одну такую угнали прямо со съемочной площадки. Угонщик оказался страстным фанатом комиксов, который хотел «стать Бэтменом». «Он сказал, что это его долг — защищать город, — признавался владелец транспортного средства. — Он искренне верил, что он Бэтмен, и ему нужна такая машина. Это было страшно и в то же время немного грустно. Это крайняя форма фанатизма».