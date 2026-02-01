Бандиты в машине: за что легендарные налетчики Бонни и Клайд ценили автомобили Ford

История Бонни Паркер и Клайда Бэрроу — это не просто хроника жестоких ограблений; это история, рожденная в пламени бензиновых двигателей и хромированных деталях американской автомобильной промышленности. Их легенда неразрывно связана с «железным конем» — символом свободы, скорости и неповиновения во времена заокеанской Великой депрессии. Для Бонни и Клайда машина была не просто средством передвижения: это был их дом, их крепость и, в конечном итоге, их гробница.

1930-е годы. США. Расцвет автомобильной индустрии, но одновременно и начало так называемого машинного террора разнообразных банд. Автомобиль позволял злодеям мгновенно исчезнуть с места преступления, избегая преследования полиции. В те самые времена и началась история самых, пожалуй, известных американских грабителей Бонни Паркера и Клайда Бэрроу.

Молодая официантка с поэтическими амбициями встретила мелкого преступника, уже имевшего за плечами несколько арестов. И понеслось... С самого начала их отношения были обречены на бегство. И для этого им нужны были машины. Бонни и Клайд стали одними из первых, кто по-настоящему освоил тактику «грабь и беги» с использованием мощных, модифицированных седанов.

Зловещий и трагический путь Бонни и Клайда начался в Техасе, и их первые «преступные» машины были скромными. Но когда они, что называется, разошлись по полной, то перешли на более надежные и быстрые модели, которые можно было легко угнать и «улучшить».

В те времена новым словом в автомобильной технике и одновременно наиболее популярной машиной в США стал Ford V8, выпускавшийся в самых разных версиях и модификациях. Именно этот автомобиль и превратился в визитную карточку наших бандитов.

Напомним, что в 1932 году Генри Форд представил революционный двигатель V8 с нижним расположением клапанов. Блок цилиндров и картер выполнялись тут единой отливкой, чего до этого никто и никогда не делал. Кроме того, движок получил невиданные ранее водяное охлаждение с термостатом, литой коленвал, автоматическую регулировку зазоров клапанов и другие, выражаясь современным языком, инновации. Ну и сумасшедшую по тем времена мощность в 65 л.с. и максималку в 120 км/ч на первых образцах (в дальнейшем эти показатели только росли).

Для налетчиков, которым нужна была максимальная скорость и способность уйти от преследования полиции, Ford V8 оказался идеальным выбором. «Они всегда выбирали „Форды“. Быстрые, черт возьми. Мы еле успевали развернуть наши „Доджи“. Когда они видят красный свет, они не тормозят, они просто давят на газ. Это не люди, это демоны на колесах», — говорилось в полицейских отчетах тех лет.

Клайд обожал Ford V8. Он угонял эти авто при любой возможности, часто оставляя владельцам послания с извинениями и даже похвалой их «железного коня». Одна из таких записок, адресованная основателю компании Ford Motor Company Генри Форду, стала легендарной:

— Дорогой сэр, — говорилось в ней, — пока я дышу, буду ездить только на Ford. Я ездил на других машинах, но если вы хотите уйти от погони или просто быстро добраться до места, то Ford — это то, что вам нужно. Я просто хотел сказать вам, какой замечательный автомобиль вы делаете. Искренне ваш, Клайд Бэрроу...

Это письмо, возможно, была написана Бонни, но она отражала истинное отношение Клайда к Ford V8. Для него это был не просто автомобиль, а верный конь, который нес их преступную чету прочь от опасности, даря иллюзию неуязвимости.

Любопытно при этом, что Бонни и Клайд не просто угоняли машины, они их... модифицировали, постепенно превращая угнанные седаны, родстеры и кабриолеты в настоящие крепости, защищающие седоков от вражеских (то есть — полицейских) пуль. Их тактика бегства была проста, но эффективна: быстрая езда, знание местных дорог и умение исчезать в сельской местности.

Так, они проделывали отверстия в дверях и задних окнах, чтобы использовать их в качестве амбразур. А в багажнике и на заднем сиденье всегда хранился значительный арсенал: винтовки Browning Automatic Rifle (BAR) и дробовики. А иногда Бонни и Клайд оборудовали машины тайниками для денег и оружия, используя фальш-панели или углубления под сиденьями.

Периодически банда использовала несколько «Фордов» одновременно. Если один автомобиль получал повреждения, уходя от преследования правоохранителей, или просто ломался, они могли мгновенно пересесть в другой, стоявший «на стреме» поблизости. Тем самым гангстеры демонстрировали полное доверие к изделиям мистера Форда как к инструменту выживания. «Вы можете меня преследовать, вы можете окружить меня.

Но пока у меня есть этот мотор, пока чувствую запах бензина и знаю, что могу проехать еще сотню миль, я свободнее, чем любой из ваших мирных граждан, прикованных к своему офису", — говорила Бонни Паркер. А Клайд ей вторил: «Мы должны быть как ветер. Мчаться по пыльной дороге, и чтобы никто не знал, куда мы направляемся»

В мае 1934 года в Луизиане история Бонни и Клайда завершилась. Трагически, понятное дело. Шоссе 154, засада, умело спланированная и реализованная полицией. Незадолго до своей гибели отчаянные ребята угнали седан, принадлежавший супружеской паре из Канзаса. Это был Ford Fordor Deluxe 1934 года в комплектации, включающей элегантный серый цвет Cordoba Gray, комфортабельные сиденья и практичные защитные накладки на бампере.

Под его элегантным капотом ТС скрывалась V-образная «восьмерка» объемом 3,6 л, способная развивать около 85 лошадиных сил и 195 ньютон-метров крутящего момента. В сочетании с 3-ступенчатой МКП этот мощный агрегат позволял седану набирать скорость до 140 км/ч. Как выяснилось позднее, за 26 дней своего последнего путешествия по стране, преступники успели преодолеть впечатляющее расстояние в 7500 миль (12 070 километров), не расставаясь с оружием.

Сладкая парочка была убита, когда их машина, по свидетельствам очевидцев, остановилась то ли из-за пробитого колеса, то ли из-за поломки двигателя, то ли попросту их заблокировали. В любом случае, именно автомобиль, давший им практически безграничную свободу, стал местом их окончательного поражения.

Фото IMAGO/United Archives/WHA/globallookpress.com

С тех самых пор прошло почти 92 года. Несмотря на то, что, по большому счету, любить убийц и грабителей не за что, Бонни и Клайд для многих остаются символами мятежа против американской государственности, ее пренебрежения интересами простого человека, вынуждающего последнего вставать на преступный путь.

И их образ — в мятых плащах, с автоматами наготове, за рулем мощного седана, уносящего их прочь от правосудия — навсегда вписан в американскую мифологию. Как, собственно, и значительное число автомобилей марки Ford.