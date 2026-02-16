Пикап смерти: Mazda B2000, как соучастник страшных преступлений

В истории мировой криминалистики есть имена, которые вызывают не только ужас, но и недоумение. Джоэл Рифкин, серийный убийца, орудовавший в Нью-Йорке в конце 80-х- начале 90-х годов, безусловно, один из них. Его жертвами становились девушки с низкой социальной ответственностью, а местом преступления — его автомобиль. И здесь, в этой мрачной хронике, на передний план выходит одна деталь, казалось бы, незначительная, но ставшая зловещим символом его деяний: его любимая Mazda.

Для многих эта марка ассоциируется с динамикой, стилем, японским качеством. Но для тех, кто знаком с делом Рифкина, авто этого бренда навсегда окрашены в багровые тона. Его Mazda B2000 1983 года выпуска темного-серого цвета, как и многие другие «тачки» на улицах Нью-Йорка была не просто средством передвижения. Она стала его мобильной камерой пыток, передвижным моргом, соучастницей самых отвратительных преступлений.

Представьте себе: обычный, ничем не примечательный пикап. Внешний вид — никаких излишеств и вычурных линий. Все подчинено одной цели: быть максимально функциональным авто. Прямоугольные фары, простая решетка радиатора, ровные боковины и четкие углы — вот основные черты экстерьера. Это не тот автомобиль, который будет привлекать восхищенные взгляды на улице, но его честный и непритязательный вид вызывает уважение.

Рифкин, человек с внешностью клерка, с виду абсолютно нормальный, превращал салон B2000 в место, где обрывались жизни:

— Я выбирал девушек, потому что они были легкой добычей. Они садились в машину, доверяли мне. А потом... все менялось, — говорил уже после задержания монстр.

Салон Mazda был для убийцы сценой для кошмара. Сиденья, обитые тканью, впитывали кровь и страх. Ковролин на полу, предназначенный производителем в том числе и для поглощения шума дороги, заглушал последние крики жертв. Диваны, хотя и не отличались изысканным комфортом, были достаточно прочными и выносливыми для дел убийцы.

Рифкин был методичен. Он не просто убивал. Он использовал свое транспортное средство для сокрытия следов преступлений, для транспортировки тел. Под капотом его Mazda стоял 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Этот агрегат, известный своей простотой и надежностью, был разработан для обеспечения достаточной мощности для перевозки необходимой поклажи и повседневной езды, не требуя при этом сложного обслуживания.

У Рифкина грузовой отсек машины, достаточно вместительный для повседневных нужд (мужчина вел бизнес по благоустройству территорий и грузовичок требовался ему для работы), становился хранилищем для изувеченных тел.

— Я всегда старался быть осторожным, — говорил Рифкин. — Никто не должен был ничего заподозрить. Моя машина была моим прикрытием. Обычный автомобиль, обычный водитель...

Но именно эта обыденность и делала его преступления еще более зловещими. А внутренности автомобиля, каждая его деталь — от руля до педалей, от зеркал до солнцезащитных козырьков — были свидетелями. Они видели, как Рифкин душил, бил, убивал. Они впитывали запахи смерти, которые не могли быть полностью удалены даже после тщательной уборки.

Когда Рифкина наконец поймали (честно говоря — случайно: полицейские обратили внимание на отсутствие на авто одного из номерных знаков), его обожаемая Mazda стала ключевой уликой. Эксперты тщательно исследовали каждый сантиметр салона. Микроскопические следы крови его многочисленны жертв, волокна одежды, отпечатки пальцев — все это было найдено и задокументировано. Автомобиль, который был его убежищем, стал его ловушкой.

— Я всегда считал, что умнее всех. — признавался Рифкин, сидя в камере. — Думал, что моя машина — это моя крепость. Но они нашли все. Они нашли меня...

Джоэл Рифкин признал себя виновным по всем пунктам обвинения, хотя точное число его жертв до конца так и не выяснено, называются цифры от 9 до 17 несчастных. В общей сложности по всем предъявленным ему пунктам обвинения его приговорили к 203 годам заключения. В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении Клинтона, штат Нью-Йорк.