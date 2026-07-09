«Ключ» к любому авто: как «брали» и как умер один из самых известных угонщиков мира

В криминальных хрониках Белграда 70-80-х прошлого века имя Влада Василевича, известного в узких кругах как «Ключ», произносилось с полушепотом. Он называл себя «хирургом» автомобильного мира. Электронные системы защиты авто для него были лишь досадной помехой, а замок зажигания — дверь в другой мир.

Влад не выбирал машину по цвету или престижу. Его интересовала «инженерная чистота» транспортного средства. Его «рабочим приобретением» были автомобили, требовавшие филигранного владения навыками взломщика и глубокого понимания механики. «Для меня машина — не просто средство передвижения, — говорил Влад. — Это симфония поршней и электрических импульсов.

Когда я сажусь, например, в BMW M5 E39, осознаю ее мощь. Это зверь с 4,9-литровым двигателем V8 S62, выдававшим 400 лошадиных сил. Чтобы увести такое, нужно не просто перехитрить иммобилайзер EWS III, а буквально войти в резонанс с блоком управления двигателя. Секунда замешательства — и электроника блокирует впрыск топлива. Но я знал, как обмануть систему".

Второй фаворит Влада — Audi RS4 B5. Его привлекал 2,7-литровый битурбированный V6: «Эта машина — настоящая атлетика. Система полного привода Quattro гарантирует идеальное сцепление с дорогой, когда ты уходишь от погони на брусчатке Старого города. Когда ты слушаешь этот свист в ночном Белграде, правоохранители понимает, что догнать тебя уже невозможно».

Еще один любимчик угонщика — Mercedes-Benz E55 AMG (W210). Влад высоко ценил его атмосферный 5,4-литровый двигатель V8: «В этой машине главное — крутящий момент в 530 Нм. Ты не просто едешь, ты управляешь стихией. Но самое сложное в ней — обойти оптическую систему блокировки дверей. Инженеры Штутгарта потрудились на славу, но они забыли, что любой код можно подобрать».

Влад никогда не применял силу. Его методы были «чистыми». Он уже в те времена использовал самодельные сканеры для перехвата сигналов штатных брелоков, а в случае со старыми моделями — мастерски изготовленные отмычки, не оставлявшие царапин на личинках замков.

В те времена в Югославии, как и в большинстве социалистических стран, личный автомобиль был предметом роскоши. Собственный автопром, представленный брендом Zastava (завод «Црвена Застава» выпускал модели, собранные при технологической поддержке FIAT). Импортные же машины были настоящей редкостью, их владельцами были в основном иностранные туристы, представители власти или местные селебрити.

А теперь представьте: лето, Белград, дом родителей известного сербского теннисиста Ивко Плечевича. И роскошный Porsche 911 S Targa. Этот спорткар стал призом за победу спортсмена на турнире в Берлине. В те годы даже самый «медленный» 911 с 2,7-литровым двигателем разгонялся до сотни за 5,4 секунды, оставляя позади большинство конкурентов.

Выйдя во двор дома, Плечевич обнаружил, что его Porsche 911 исчез. На новый белый спорткар положил глаз не кто иной, как Влад Василевич. Такой «улов» он пропустить не мог. Угнав машину, молодой человек отправился покорять ночные улицы Белграда.

Слухи о дерзком угонщике взбудоражили город. Милиция же только и делала, что разводила руками. Атмосфера в органах власти и силовых структурах накалялась. Вести о неуловимом Василевиче долетели до югославского лидера Иосипа Тито. Который жестко потребовал поймать преступника любой ценой.

Прошло десять дней. К операции, следуя указаниям маршала Тито, подключили армию, полностью блокировав все выезды из города. И снова ночь, по улицам Белграда несется белый Porsche. Но на этот раз стражи порядка были готовы. Асфальт на предполагаемом пути следования злоумышленника заранее полили моторным маслом. Автомобиль потерял сцепление с дорогой и врезался в автобус. Однако Влад снова ускользнул — он выбрался из машины и скрылся.

Однако не прошло и двух дней, как «Ключа» все же взяли. Василевич получил 2,5 года тюрьмы, выйдя на свободу уже после смерти Тито. Однако всего через десять дней после освобождения попал в серьезную аварию. Он ехал пассажиром в легковушке, когда в нее на трассе врезался грузовик. Ирония судьбы: за рулем большегруза оказался отставной милиционер.

Что произошло с Василевичем после этого страшного столкновения, доподлинно неизвестно. Одни утверждают, что смерть настигла его мгновенно, другие — что он умер от ран уже в больнице. А что же случилось с Porsche 911? Многострадальный автомобиль вернули его владельцу, теннисисту Ивко Плечевичу. Он не стал его ремонтировать, продав американскому коллекционеру.