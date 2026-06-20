«Девятка», «восьмерка» и черная «Волга»: как в конце прошлого века угоняли машины в Питере

Санкт-Петербург. Город белых ночей и... угонов автомобилей. В эпоху, когда личный транспорт был мечтой для многих, а криминальные группировки набирали силу, кражи машин в Питере превратился в настоящий феномен. Это было время, когда заветные ключи от «Жигулей» или, что еще круче, черной «Волги», могли стать причиной как величайшей радости, так и глубочайшего отчаяния.

В 80-е и 90-е годы прошлого века питерские улицы, как и улицы других российских городов, были заполнены автомобилями отечественного производства. Именно они стали настоящими «героями» для угонщиков.

— Моя первая «девятка», 1992 года выпуска, — вспоминает бывший водитель-дальнобойщик. — Купил ее на последние деньги, гордился как ребенком. И вот приехал в гости к другу на Петроградскую сторону, оставил под окнами. Утром выхожу — машины нет. Только разбитый замок на двери. Тогда это было повсеместно. Угнали буквально за полчаса. Обидно было до слез. Я знал, что найдут не скоро, а если и найдут, то уже «перебитой», без номеров, без всего...

Вазовские «девятки» и «восьмерки» были особенно популярны у автоворов. Их относительная простота в конструкции, доступность запчастей и высокая ликвидность на черном рынке делали эти модели приоритетной целью криминальных элементов. «Их брали на запчасти, — рассказывает экс-сотрудник ГАИ. — Целые бригады этим занимались. Привезли машину в какой-нибудь гараж, быстро разобрали, и детали разошлись по всей области. Иногда просто брали, чтобы покататься, „на дело“ сходить, а потом бросали где-нибудь на окраине. Найти угнанные „Жигули“ считалось настоящей удачей, часто их просто уже не существовало как единого целого».

«Жигули». Король угонов того времени. Любая модель, от классической «шестерки» до новой «девятки», была желанной добычей. Почему именно «Лады»? Во-первых, простота конструкции. По сравнению с иномарками, отечественные автомобили оказались проще в угоне. Система зажигания, рулевое управление, замки — все было гораздо более доступно для взлома.

Во-вторых, доступность запчастей. Даже если машина не продавалась целиком, ее детали шли на вес золота. «Разбирали на органы» — это было обычным делом. Двигатели, коробки передач, двери, оптика — все можно было выгодно продать. Наконец, массовость. Огромное количество «Жигулей» на дорогах означало, что угонщикам всегда было из чего выбирать.

— Я помню, как у моего соседа угнали «семерку», — рассказывает механик автосервиса. — Он оставил ее вечером во дворе, под окнами. На утро — только пустой двор. Никаких следов, никаких свидетелей. Угонщик, скорее всего, просто срезал провода за замком зажигания, пустил провода «напрямую» и поехал. Это занимало минуты. Замки на дверях тоже были как игрушечные. Достаточно было просто отверткой или ломиком «поиграть» — и дверь открыта. И это я уже не говорю про сигнализации, которых тогда толком и не было...

«Девятка» и «восьмерка» — отдельная глава. Современные, быстрые и престижные. Их уводили чаще всего на запчасти или для «быстрых дел». Брали, чтобы быстро «свалить» откуда-то, потом бросали где-нибудь в промзоне или в лесополосе. Или — разбирали. Особенно ценились полуторалитровые моторы ВАЗ-21083 и ВАЗ-21099. Их можно было без проблем поставить на другую машину или продать. А чтобы завести? Ставили «жучки» — специальные устройства, которые имитировали сигнал заводского ключа, или просто перемыкали провода — стандартная процедура.

Но находились и те, кто метил выше. «Волга» — символ статуса и престижа того времени, становилась объектом особого внимания. Технические особенности «Волги» как вызов для угонщиков: более сложная система зажигания по сравнению с «Жигулями», что затрудняло ее «прямое» заведение.

Мощный двигатель: ЗМЗ-402 (2,4 л), которые ставились на «Волги», были мощными и надежными, что делало машину привлекательной для тех, кто хотел скорости и уверенности на дороге. Массивные замки и двери: «запоры» крепче, а двери — тяжелее, что требовало больше усилий для взлома.

— Мой дядя работал директором небольшого завода, — рассказывает петербурженка. — У него была «Волга» — черная, с блестящими хромированными деталями. Настоящая красавица! И вот однажды вечером он вышел из магазина, а «ласточки» нет. В милиции сказали, что такие машины угоняют редко, но метко. Обычно брали бандиты для каких-то своих «важных» поездок. Его «Волга» так и не нашлась. Говорят, обнаружилась потом где-то на юге, но уже совсем в другом виде...

У питерских угонщики имелись свои особенности. Как правило — не просто одиночки, а организованные группы, связанные с криминальным миром. «У нас на районе была такая бригада, — говорит бывший сотрудник ГАИ. — Несколько парней, лет по 20-25. Они не брали все подряд.

Выбирали конкретные марки, часто ориентировались на «свежие» модели, которые еще не успели «примелькаться» на дорогах. Их целью могли быть новые «девятки», «десятки», или те же «Волги». Если машина была без сигнализации, или с простой механической защитой, то для них это становилось практически «открытой дверью». Они знали, как вскрыть замок, как завести машину без ключа, как быстро снять номера. Действовали быстро, слаженно, всегда разрабатывали «пути отхода» — знали, куда машину спрятать, кому ее продать.

Мотивы угонщиков были разные. «На запчасти»: один из самых распространенных вариантов. Особенно для популярных отечественных моделей. Снять двигатель, коробку передач, двери, фары — все это было востребовано. «Покататься»: молодежь, желающая произвести впечатление или просто получить дозу адреналина, могла угнать машину, чтобы проехаться по городу, а потом бросить.

«Для дела»: организованные преступные группы использовали угнанные машины для совершения других преступлений — ограблений, перевозки чего-либо. «Коллекционеры»: иногда угонщики имели особые предпочтения к определенным маркам и моделям, и машина уводилась ради нее самой, чтобы ее «перекрасили», «перебили» и использовали для личных целей. А вот иномарки в Питере, как и по всей России, в то время были редкостью. Их наличие говорило о большом достатке владельца. Угон иномарок был более рискованным, но и более прибыльным делом.

— Помню, как в середине 90-х угнали «Форд» у одного нашего знакомого, — говорит Петр. — Это была сенсация! Тогда мало кто ездил на иномарках. Угонщики, видимо, имели свои связи, возможно, кто-то их «заказывал». Такие машины воровали либо на запчасти (особенно такие популярные модели как Opel Kadett или Ford Sierra), либо для перепродажи за границу, или же «перебивали» VIN-номера и реализовывали на черном рынке. С европейскими машинами дела обстояли сложнее из-за более сложных иммобилайзеров, которые без специальных знаний просто так не обойдешь...

Opel Kadett чаще угоняли ради запчастей. Относительно простая конструкция, популярность модели в Европе и востребованность деталей на черном рынке делали модель лакомым кусочком. Взлом замка, затем манипуляции с рулевой колонкой и проводами зажигания — и машина готова к «работе».

Несмотря на всю серьезность преступлений, в питерской криминальной среде существовали свои негласные правила и даже юмор. Иногда угонщики могли оставить несчастному владельцу записку или, наоборот, в наглую попросить у него ключи:

— У нас во дворе однажды парень так завел «девятку» перед хозяином, — смеется Сергей. — Тот вышел, видит — машина стоит, а какой-то тип возится под капотом. Он подходит, спрашивает: «Что ты там делаешь?». А вор, не оборачиваясь, отвечает: «Да вот, ключи потерялись, сейчас заведем». Хозяин в шоке, а бандит говорит: «Не волнуйся, потом верну, только покатаюсь». Естественно, не вернул. Время, когда понятия о «приличии» у таких людей были очень своеобразные...