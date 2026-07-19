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«Спортивный» угон века: как навсегда пропал чемпионский Peugeot 205 Turbo 16

Таинственная кража легендарного спорткара

Сошо, Франция, закрытое хранилище музея l'Aventure Peugeot. Здесь, среди серийных моделей, бережно хранятся все оригинальные гоночные болиды Peugeot. Однако в этой идеальной экспозиции есть одна «подделка». Копию легендарного ралли-кроссового Peugeot 205 Turbo 16 воссоздали сотрудники концерна вручную. Причина проста: оригинальный автомобиль был угнан в прошлом веке, и его след до сих пор не найден. Захватывающая история угона спорткара — в материале портала «АвтоВзгляд».

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Автор
Мария Пати

Изображение «Спортивный» угон века: как навсегда пропал чемпионский Peugeot 205 Turbo 16

1989 год. Звонок французскому гонщику Филиппу Вамбергу. На том конце провода приятный женский голос — легендарная Мишель Мутон, вице-чемпионка мира по ралли 1982 года: «Привет, Филипп!». Спортсмен опешил — ему звонит сама Мутон. Но, как оказалось, все дело — в машине. После завершения карьеры женщина полностью посвятила себя организации «Гонки чемпионов» — уникального соревнования, в котором сражались лучшие пилоты мира. Ради этого турнира она решила заполучить Peugeot 205 Turbo 16, который находился в собственности у Вамберга.

Две машины предоставила сама компания Peugeot, но для полного комплекта требовался еще один экземпляр. Найти его оказалось непросто: большинство «двести пятых» продолжали успешно выступать в различных ралли-кроссовых сериях. Выбор пал на машину Вамберга — автомобиль с шасси №С218.

Его история была по-настоящему славной: именно на этом болиде 4-кратный чемпион мира по ралли финн Юха Канккунен одержал победу в Новой Зеландии в 1986 году, а чуть позже занял второе место на Ралли Olympus. Это был последний старт Peugeot 205 T16 в рамках чемпионата мира, сделавший машину настоящим артефактом.

Спорткар создали в начале 1980-х специально для участия в чемпионате мира по ралли. Несмотря на внешнее сходство с гражданским Peugeot 205, технически это был совершенно другой автомобиль: его конструкция не имела ничего общего с серийными моделями и не была рассчитана на массовое производство. Всего выпустили 200 экземпляров — ровно столько, сколько требовал регламент FIA.

Peugeot 205 T16 стал одним из самых совершенных и успешных автомобилей в истории ралли. Дебютировав в середине 1984 года, модель доминировала в чемпионатах 1985 и 1986 годов, одержав 16 побед в 24 этапах. Пилоты команды Peugeot Talbot Sport вписали свои имена в историю.

Ари Ватанен первым в группе B выиграл пять гонок подряд, а Тимо Салонен установил уникальный рекорд, победив в пяти этапах за один сезон на одной модели. Итогом выступлений стали два чемпионских титула в зачете марок и две победы в личном зачете (Тимо Салонен в 1985-м и Юха Канккунен в 1986-м).

Мишель Мутон обратилась к Филиппу с просьбой одолжить ей машину для гонки. Он не отказал, хотя к тому моменту уже продал Peugeot компании Manoir de l'Automobile. С 1990 года автомобиль должен был стать частью музейной экспозиции. Но перед этим, осенью, машину отправили в боксы Oreca, где механики провели полное восстановление и довели ее до идеального технического состояния.

«Гонка чемпионов» 1989 года была запланирована на начало декабря в Германии, на трассе Нюрбургринг. Автомобиль Peugeot 205 Turbo 16 механики погрузили на прицеп — пора в дорогу! Спустя несколько часов пути решили сделать остановку на обед в отеле Ibis, что в городке Витролле. Peugeot 505 Break с прицепом и боевым автомобилем на борту механики оставили прямо перед входом.

Каково же было их изумление, когда, выйдя из ресторана, они обнаружили пустое место: машины и след простыл. Оперативные поиски не дали результатов. В прессе разместили объявления о розыске с солидным вознаграждением в 200 000 франков. Но все усилия оказались тщетны — пропажа не нашлась.

Трагикомичность ситуации состояла в том, что именно этот Peugeot 205 Turbo 16 был изображен на официальных афишах «Гонки чемпионов» (фотография сделана во время ралли в Новой Зеландии). В итоге машина, ставшая лицом рекламной кампании, так и не приняла участия в соревновании.

32 года минуло с момента исчезновения авто, но «Пежо» словно растворился в воздухе. Не исключено, что уникальный болид стал жемчужиной чьей-то частной коллекции. Но что же тогда выставлено в музее l'Aventure Peugeot? Да, это искусная реплика.

Чтобы воссоздать легенду, французы взяли за основу другое раллийное шасси — C216, на котором в свое время выступали Юха Канккунен и сама Мишель Мутон. Поскольку та машина не могла похвастаться громкими победами, ее решили «переодеть» в облик угнанного оригинала.

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