«Спортивный» угон века: как навсегда пропал чемпионский Peugeot 205 Turbo 16

Сошо, Франция, закрытое хранилище музея l'Aventure Peugeot. Здесь, среди серийных моделей, бережно хранятся все оригинальные гоночные болиды Peugeot. Однако в этой идеальной экспозиции есть одна «подделка». Копию легендарного ралли-кроссового Peugeot 205 Turbo 16 воссоздали сотрудники концерна вручную. Причина проста: оригинальный автомобиль был угнан в прошлом веке, и его след до сих пор не найден. Захватывающая история угона спорткара — в материале портала «АвтоВзгляд».

1989 год. Звонок французскому гонщику Филиппу Вамбергу. На том конце провода приятный женский голос — легендарная Мишель Мутон, вице-чемпионка мира по ралли 1982 года: «Привет, Филипп!». Спортсмен опешил — ему звонит сама Мутон. Но, как оказалось, все дело — в машине. После завершения карьеры женщина полностью посвятила себя организации «Гонки чемпионов» — уникального соревнования, в котором сражались лучшие пилоты мира. Ради этого турнира она решила заполучить Peugeot 205 Turbo 16, который находился в собственности у Вамберга.

Две машины предоставила сама компания Peugeot, но для полного комплекта требовался еще один экземпляр. Найти его оказалось непросто: большинство «двести пятых» продолжали успешно выступать в различных ралли-кроссовых сериях. Выбор пал на машину Вамберга — автомобиль с шасси №С218.

Его история была по-настоящему славной: именно на этом болиде 4-кратный чемпион мира по ралли финн Юха Канккунен одержал победу в Новой Зеландии в 1986 году, а чуть позже занял второе место на Ралли Olympus. Это был последний старт Peugeot 205 T16 в рамках чемпионата мира, сделавший машину настоящим артефактом.

Спорткар создали в начале 1980-х специально для участия в чемпионате мира по ралли. Несмотря на внешнее сходство с гражданским Peugeot 205, технически это был совершенно другой автомобиль: его конструкция не имела ничего общего с серийными моделями и не была рассчитана на массовое производство. Всего выпустили 200 экземпляров — ровно столько, сколько требовал регламент FIA.

Peugeot 205 T16 стал одним из самых совершенных и успешных автомобилей в истории ралли. Дебютировав в середине 1984 года, модель доминировала в чемпионатах 1985 и 1986 годов, одержав 16 побед в 24 этапах. Пилоты команды Peugeot Talbot Sport вписали свои имена в историю.

Ари Ватанен первым в группе B выиграл пять гонок подряд, а Тимо Салонен установил уникальный рекорд, победив в пяти этапах за один сезон на одной модели. Итогом выступлений стали два чемпионских титула в зачете марок и две победы в личном зачете (Тимо Салонен в 1985-м и Юха Канккунен в 1986-м).

Мишель Мутон обратилась к Филиппу с просьбой одолжить ей машину для гонки. Он не отказал, хотя к тому моменту уже продал Peugeot компании Manoir de l'Automobile. С 1990 года автомобиль должен был стать частью музейной экспозиции. Но перед этим, осенью, машину отправили в боксы Oreca, где механики провели полное восстановление и довели ее до идеального технического состояния.

«Гонка чемпионов» 1989 года была запланирована на начало декабря в Германии, на трассе Нюрбургринг. Автомобиль Peugeot 205 Turbo 16 механики погрузили на прицеп — пора в дорогу! Спустя несколько часов пути решили сделать остановку на обед в отеле Ibis, что в городке Витролле. Peugeot 505 Break с прицепом и боевым автомобилем на борту механики оставили прямо перед входом.

Каково же было их изумление, когда, выйдя из ресторана, они обнаружили пустое место: машины и след простыл. Оперативные поиски не дали результатов. В прессе разместили объявления о розыске с солидным вознаграждением в 200 000 франков. Но все усилия оказались тщетны — пропажа не нашлась.

Трагикомичность ситуации состояла в том, что именно этот Peugeot 205 Turbo 16 был изображен на официальных афишах «Гонки чемпионов» (фотография сделана во время ралли в Новой Зеландии). В итоге машина, ставшая лицом рекламной кампании, так и не приняла участия в соревновании.

32 года минуло с момента исчезновения авто, но «Пежо» словно растворился в воздухе. Не исключено, что уникальный болид стал жемчужиной чьей-то частной коллекции. Но что же тогда выставлено в музее l'Aventure Peugeot? Да, это искусная реплика.

Чтобы воссоздать легенду, французы взяли за основу другое раллийное шасси — C216, на котором в свое время выступали Юха Канккунен и сама Мишель Мутон. Поскольку та машина не могла похвастаться громкими победами, ее решили «переодеть» в облик угнанного оригинала.