Автоподставщики изобрели циничный способ обмана водителей в больших городах

Казалось бы, в неблагородном деле организации подставных аварий уже давно ничего нового сказать невозможно. Но вот поди-ж ты: сообщается, что на дорогах Москвы завелась группа жуликов, пытающихся заработать таким образом на рядовых водителях. Схема их работы в чем-то напоминает деятельность телефонных мошенников, представляющихся «сотрудниками службы безопасности банка». Поскольку в качестве жертв они стараются выбирать пожилых водителей, которых легче запутать и запугать.

«Развод» происходит следующим образом. Сначала подбирается место с не особо интенсивным движением. Требуется правый поворот — въезд во двор и расположенный дальше по ходу движения светофор — максимум в паре-тройке сотен метров.

Жулики двигаются на машине по улице в сторону светофора, высматривая пожилого водителя за рулем соседних авто. Определившись с жертвой, ее ТС обгоняют. И перед заездом на дворовую территорию начинают притормаживать, как бы собираясь туда повернуть. Но в последний момент вместо этого транспорт бандитов останавливается прямо в створе въезда таким образом, чтобы их машина как минимум половиной корпуса оставалась в правой полосе проезжей части улицы.

Это вынуждает двигающегося за ней пенсионера объезжать возникшее препятствие левее. И в момент, когда автомобиль жертвы двигается мимо жуликов, один из них кидает в него какой-нибудь предмет. Причем так, чтобы жертва звук попадания услышала, но не поняла откуда он исходил и продолжила движение. Как только произошел бросок, водитель подставной легковушки выскакивает из нее и бросается в погоню за пенсионером. И настигает его стоящим на светофоре.

Фото gerbercollision.com

Последнему сообщают, что он устроил ДТП и уехал. За что полагается лишение «прав». Мошенники-разводилы, психологически прессуя жертву, напирают на это обстоятельство, чтобы та не вызывала ГИБДД — под угрозой лишения ВУ. Оформить мнимую аварию по ОСАГО якобы тоже невозможно. В доказательство этого водитель-подставщик или его сообщники делают вид, что звонят в свою страховую компанию. Их напарник на другом конце провода подтверждает, что выход из ситуации только один: жертва должна рассчитаться с «потерпевшим» на месте.

Причем последний настаивают на оплате наличными, перевод его не устраивает. Оно и понятно: чтобы не «засветить» банковский счет, по которому полиция в случае чего быстренько на него выйдет. Этот «театр» сопровождается звонками владельца якобы пострадавшей машины каким-то людям. Причем таким образом, чтобы у жертвы «развода» возникло впечатление, будто перед ней какой-то влиятельный чиновник или «силовик». То есть все направлено на то, чтобы дезориентировать и сбить с толку объект «развода», вынудив его отдать все, что есть в карманах или снять в ближайшем банкомате сумму, требуемую вымогателями.

На самом же деле, даже если вы по-настоящему задели чью-то машину и остановились на расстоянии нескольких сотен метров от места столкновения, это не считается отъездом с места ДТП. Пока сотрудник ГИБДД не приехал к месту аварии и не оформил протокол — никакого «сокрытия» нет в природе. И на возмещение по ОСАГО это не влияет.

Кроме того, как бы далеко друг от друга не разлетелись машины (бывает же по всякому!) после столкновения, автовладельцу достаточно позвонить по номеру 112 и сообщить о произошедшем. Все, с этого момента он не может считаться скрывшимся с места ДТП. Поскольку сам о ней заявил. Возвращаясь к вышеописанному «разводу» скажем, что его жертве следует позвонить по все тому же номеру 112 и сообщить о происходящем. После этого жулики моментально исчезнут с глаз долой.