Какие неожиданные «засады» ждут автовладельца в новом дачном сезоне

Многие автомобилисты даже не подозревают, насколько причудливым и неожиданным образом может обвернуться совершенно рутинная жизненная ситуация с участием личного автомобиля во время очередного посещения личного загородного участка. Она может показаться воистину тупиковой, если ты не готов заранее к чему-то подобному.

Хорошо, если ваши соседи по дачному поселку или СНТ — прекрасные интеллигентные люди с которыми всегда приятно иметь дело. Но даже с ангелом во плоти может возникнуть серьезный конфликт, когда последний повадится без спроса ставить свою машину возле вашего забора или прямо перед калиткой. Когда полоска земли между забором земельного участка и проезжей частью улицы считается принадлежащей муниципальному образованию или, к примеру, всему сообществу СНТ, удалить чужую машину от своей калитки не так уж и просто.

Пожалуй, единственный теоретически действенный способ — «зайти» со стороны ПДД. Пункт 12.4 Правил гласит, что даже остановка (не говоря уже о парковке) запрещается в случае, если из-за этого становится невозможным движение (въезд или выезд) других ТС, а также создаются помехи для движения пешеходов.

ГИБДД может оштрафовать владельца по ч. 1 ст. 12.19 КоАП на 500 рублей за «нарушение правил стоянки-остановки». А если из-за припаркованного авто возникают еще и проблемы с проездом другого транспорт (например — заблокирован въезд/выезд с участка жалобщика), наглого соседа должны наказать на 2000 рублей уже по ч. 4 той же ст. 12.19 КоАП. Понятно, что с вызовом наряда ДПС в какое-то отдаленное садовое товарищество могут возникнуть проблемы. Чтобы добиться своего, надо делать это строго через звонок на номер 112 (где все обращения фиксируются), а затем, не дождавшись прибытия наряда, методично писать жалобы в местную прокуратуру по фактам бездействия полиции.

Через какое-то время таким образом вполне можно сначала «выдрессировать» сотрудников ГИБДД — чтобы приезжали на ваши вызовы. А затем сосед-супостат устанет платить штрафы за стоянку возле вашего забора и прекратит это делать.

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Еще одна «горячая точка» может возникнуть, когда правление СНТ сочтет, что член товарищества не платит те или иные взносы в общий бюджет. Чтобы заставить того раскошелиться, ему перекрывают въезд на территорию: пешком — пожалуйста, а на машине — извини. Такой способ «выбивания денег» совершенно незаконен. Но тем не менее широко применяется.

Дачнику, столкнувшемуся с подобного рода методом «взыскания долгов», придется обратиться с иском в суд с требованием к товариществу предоставить ему беспрепятственный доступ к участку. Но это — долгий процесс. Оперативной мерой может стать вызов наряда полиции, который обязан заставить сторожа-вахтера и председателя СНТ пропустить машину на территорию.

Когда шлагбаум открывает не человек, а автоматика, требуется иная тактика. Просто стойте перед шлагбаумом, перегородив въезд прочим желающим. В конце концов кто-нибудь из них не выдержит и поднимет для вас шлагбаум.

Более радикальный метод — снести шлагбаум напрочь. Обычно такие сооружения устанавливают по решению общего собрания собственников поселка. Но если хотя бы один из них против, достаточно обратиться в суд, чтобы тот отменил решение сборища жителей. На этом основании и в присутствии наряда полиции недовольный может хоть собственными силами, хоть с привлечением наемных рабочих снести злополучный шлагбаум навсегда.

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Далеко не все владельцы загородной «недвиги» знают, что мойка личного авто на территории собственного участка может обернуться проблемами с законом.

Особо упертый сосед эко-активист в состоянии натравить на вас природоохранную прокуратуру, которая вполне может обнаружить, что автошампунь, смытый с кузова ТС, попадает не в специально отведенную емкость, а впитывается в землю и может попасть в грунтовые воды.

Во многих субъектах РФ за мойку машины вне предназначенных для этого мест (а деревенская улица или приусадебный участок явно к таковым не относятся) установлены штрафы. Их величина разнится от области к области. Физлиц пока нигде больше чем на 5000 рублей за такое не наказывают.

А если вы — счастливый обладатель домика на берегу речки или озера, из которого вытекает ручеек-переплюйка, — вам уж точно противопоказано мыть ТС на голой земле. Для описанных выше водоемов установлены водоохранные зоны. Это как правили прибрежная полоса шириной 50—200 метров от уреза воды.

Мойка ТС в водоохранной зоне подпадает под федеральный КоАП. Любой полицейский, лесничий, или работник рыбнадзора может составить протокол по ст. 8.13 КоАП с ее штрафом в 1500—2000 рублей. Параллельно, по ст. 8.42 КоАП, за нарушение «специального режима хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водоема» автомобилист может схлопотать штраф в размере 3000-4500 рублей.