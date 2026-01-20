Для россиян хотят ужесточить теоретический экзамен на «права»

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Согласно данным агентства, сейчас наступил этап подведения итогов, в дальнейшем корректировки пройдут доработку. Затем будет проведено межведомственное согласование, после чего финальная версия поступит на рассмотрение кабмину.
Проект предполагает установку средств аудио- и видеорегистрации в помещениях подразделений ГАИ, где кандидаты в водители сдают теоретический экзамен. Речь идет о том, чтобы обеспечить записи с него в режиме реального времени. В то же время сроки, отведенные на практическую часть, планируют сократить до 60 суток с прежних 180.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как еще в России хотят изменить правила сдачи экзаменов на «права».