Для россиян хотят ужесточить теоретический экзамен на «права»

В нашей стране завершилось общественное обсуждение документа, с помощью которого планируют ужесточить правила проведения теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. Новведения разработаны МВД.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Согласно данным агентства, сейчас наступил этап подведения итогов, в дальнейшем корректировки пройдут доработку. Затем будет проведено межведомственное согласование, после чего финальная версия поступит на рассмотрение кабмину.

Проект предполагает установку средств аудио- и видеорегистрации в помещениях подразделений ГАИ, где кандидаты в водители сдают теоретический экзамен. Речь идет о том, чтобы обеспечить записи с него в режиме реального времени. В то же время сроки, отведенные на практическую часть, планируют сократить до 60 суток с прежних 180.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как еще в России хотят изменить правила сдачи экзаменов на «права».