Автошколы пожаловались на ГИБДД за кризис в системе подготовки водителей

Представители отечественных автошкол заявили, что в системе подготовки будущих водителей назрела критическая ситуация. Ключевой проблемой стала нехватка гаишных экзаменаторов, в результате чего курсантам приходится ждать проверки полученных навыков месяцами.

Как сообщает «Коммерсантъ», проблемы в отрасли обсуждались экспертным сообществом в рамках круглого стола в Общественной палате. По словам участников встречи, сегодня ГИБДД откладывает пересдачу экзаменов на получение «прав» на шесть-девять месяцев, если обучающийся трижды провалил процедуру. Из-за длительной паузы на рынке, в том числе, усиливается дефицит водителей категорий С и D.

Выяснилось, что в итоге обозначенные сроки мешают пополнять армию шоферами, способными управлять военными грузовиками. Кандидаты не успевают пересдать экзамен и отправляются на службу, не имея водительского удостоверения, отметил представитель ДОСААФ.

Между тем, разрыв между экзаменами, в том числе и по практическому вождению, становится проблемой для соискателей вожделенных «корочек» и потому, что за такое время ученики автошкол лишаются части полученных навыков.

