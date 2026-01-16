Полный экстрим: где в России можно освоить контраварийное вождение

Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд» о реалиях, сложившихся в отечественной сфере обучения контраварийной езде, а также о том, почему не стоит рассчитывать на автошколы тем, кто хочет научиться грамотно маневрировать на скользкой дороге.

Специалист объяснил, почему ни в обычной автошколе, ни в большинстве специализированных не научат выходить из неуправляемого заноса

Уже в начале января, в разгар новогодних выходных, в Центральной России и во многих других регионах страны сложились крайне неблагоприятные погодные условия, в которых многие даже опытные водители потеряли желание садиться за руль. Ведь если удалось откопать, очистить и отогреть автомобиль за приемлемый промежуток времени, на нем в сильный снегопад да по гололеду, надо еще добраться без приключений до места назначения.

Поэтому иной раз невольно задашься вопросом, сможешь ли выйти в случае чего из неуправляемого заноса — хватит ли опыта вождения, навыков. Ездить-то учились все, но на скользкой дороге, которую не успели (или просто не планировали) обработать реагентами, возникают буквально экстремальные условия.

— Однако выходить без потерь из таких условий в автошколах не учат в принципе, — замечает заместитель директора АНО дополнительного профессионального образования «Объединенный научно-методический центр» Вячеслав Максимычев. — Задачи этих заведений сегодня — дать знания по Правилам дорожного движения и научить основным навыкам управления автомобиля в рамках утвержденной программы. Экстренное торможение — единственное, чему тут, возможно, обучают. И то — спустя рукава. А любые попытки уйти в сторону от действующей программы подготовки — это «отдельная история и отдельные деньги».

Да и у самого курсанта автошколы голова забита совсем другим. Он должен освоить вождение. А больше половины выпускников и после обучения тормозить правильно не умеет. При этом есть очевидная разница между плавным торможением, к которому обычно приучают в автошколах, и экстренным, — скептичен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: Patrick Pleul / globallookpress.com

В Москвы и Московской области сегодня функционирует ряд центров, занимающихся контраварийной подготовкой. Также есть «индивидуальщики» — бывшие автогонщики, которые тоже преподают соответствующие навыки. Существуют и целые специализированные школы.

— Мы с коллегами в свое время создали собственный профильный центр, — рассказывает Максимычев. — Моделируем различные ситуации, возникающие на дороге — снос передней оси, занос задней оси, резкий уход от препятствия, известный как «лосиный тест», и даже выход из положения, когда машину просто «закручивает» на дороге. Для этого зимой автодром заливается, а летом используется специальный скользкий пластик, который смачиваем водой — достигаем эффекта гололеда.

Однако сегодня в России существует лишь один автодром, на котором всех желающих можно полноценно научить езде на гололеде. Его используют все профильные школы. Он расположен в Дзержинском Московской области. Второй — тоже в Подмосковье — сугубо ведомственный, для сотрудников специальных служб. Есть, впрочем, еще и автодром в Ленинградской области, но с чисто спортивной спецификой.

Ориентиром в смысле развития рынка услуг контраварийной подготовки мог бы, на мой взгляд, послужить опыт Австрии. Там существует двухступенчатая система: человек, получивший водительское удостоверение, через год может пройти соответствующие курсы на одном из многочисленных специализированных автодромов (делать это раньше бессмысленно — новоявленный автомобилист просто не успеет закрепить навыки, необходимые для следующего этапа). Но лучше заниматься этим даже не через год, а еще позже.

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Человек со стажем вождения от первых трех месяцев до года боится за рулем вообще всего. Это нормально, у всех так. Потом он, если с ним ничего не приключилось, начинает гонять, «как Шумахер», решив, что теперь он научился ездить. И только спустя несколько лет начинает думать на дороге, — рассуждает Максимычев. — Вот тогда человеку есть смысл учиться безаварийной езде на гололеде.

Впрочем, австрийский опыт показывает, что эффективные программы контраварийной подготовки немыслимы без активной государственной поддержки. В России, как замечает эксперт, эта сфера полностью находится в частных руках, и непохоже, что власти как-то интересуются ею. Как следствие — подмосковный автодром перегружен, а практика соответствующей подготовки в других регионах страны просто отсутствует.

Таким образом, в непогожие зимние дни подавляющее большинство автомобилистов садится за руль без подготовки, необходимой для езды по скользкой поверхности. И дождемся ли мы изменения государственной политики в этом плане, неизвестно. Во всяком случае, пока большие государственные мужи явно не видят в этом смысле никакой проблемы.

Между тем, только в новогодние каникулы в России случилось 2329 автоаварий. В них погибли 348 и получили ранения 3515 человек. 289 из погибших были водителями и пассажирами транспортных средств.