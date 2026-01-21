В Госдуме объяснили, как изменится обучение в автошколах весной

В марте 2026 года в российских автошколах начнут действовать новые правила обучения. Будущие водители смогут изучать теорию дистанционно, увеличится количество часов практики для желающих получить «права» категории В и не только.

В беседе с агентством ТАСС об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. По его словам, соответствующий приказ Минпросвещения вступит в силу 1 марта, документ сохранит актуальность до 2032 года. Нововведения направлены на повышение качества подготовки в автошколах, отметил парламентарий.

Курсанты автошкол смогут оттачивать практические навыки вождения не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Для получения новой категории разрешат освоить только дополнительные теоретические модули вместо прохождения полного курса.

Тотально изменится блок по оказанию первой помощи при ДТП, добавятся правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах. Будущим автомобилистам также разъяснят порядок использования электронных документов и расскажут об опасном вождении.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России планируют обновлять рейтинг эффективности автошкол раз в год.