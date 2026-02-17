В Москве появилось почти 500 дорожных камер с нейросетями

Как сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта, с помощью нейросетей свежие комплексы фото- и видеофиксации понимают, когда на проезжей части оказываются пешеходы или самокатчики, техника научилась распознавать проведение дорожных работ и не только.

На сегодняшний день на МСД в общей сложности установлено в районе 2 тыс. устройств, анализирующих видеопоток в автоматическом режиме. Оптический зум дает возможность рассмотреть происходящее во всех деталях. Гаджеты исправно работают при любой погоде благодаря жидкости для очистки линз и «дворникам».

Получая сигналы с камер, сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выводят необходимые предупреждения для водителей на электронные табло, а также информируют о происшествиях экстренные службы, включая гаишников и дорожные патрули.

