Наболело: когда дорожные камеры начнут фиксировать нарушения пешеходов

Снижение смертности на дорогах — одна из ключевых целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Считается, и обоснованно, что для ее достижения необходимо добиться от участников дорожного движения строгого соблюдения ПДД. Управа на водителей уже нашлась — это комплексы фото- и видеофиксации, те самые «камеры ГИБДД». Но можно ли использовать этот успешный кейс и для пешеходов, ведь очень часто именно нарушения с их стороны становятся причиной ДТП? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к эксперту.

Вы не поверите, но участниками дорожного движения являются не только обладатели водительского удостоверения, удобно расположившиеся в кресле транспортного средства, но и «безлошадные» граждане. Да-да, у них тоже есть и обязанности, и права. Правда, последние они получают не после удачного сданного экзамена, а по умолчанию, в момент выхода на улицу.

И в этом кроется не только причина глубинного разночтения ПДД — одни рискуют в/у, деньгами и свободой, а другие — только собственным здоровьем, о чем еще не все догадываются. Разрубить этот гордиев узел может только одно: уравнивание не столько прав, сколько обязанностей. А для этого камера должна начать фиксировать нарушения и пешеходов тоже.

Что же мешает? Оказывается, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вопрос об ответственности «пешиков» за нарушения ПДД обсуждается уже не первый год и на самом высоком уровне: причинно-следственную связь все понимают, независимо от званий и выслуги лет. Другое дело — как претворить это понимание в действенный инструмент? С одной стороны, техника на это уже способна, но существует иные причины, почему имеющиеся решения не применяются на практике.

Фото Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

— Вопрос привлечения пешеходов к ответственности упирается в действующие нормы законодательства. Основная сложность — в идентификации. У автомобиля есть государственный номер, который фиксируют комплексы фиксации.

У человека таким однозначным идентификатором является паспорт, но камера ведь не может «заглянуть» в него, — комментирует ситуацию директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский. — Технически идентифицировать человека по биометрическим признакам возможно. Ни очки, ни маски, ни головные уборы не мешают корректному распознаванию.

Однако ключевой вопрос заключается не в технологиях, а, как я уже сказал, в правовом поле. Пока биометрия не станет повсеместным и нормативно закрепленным инструментом, привлечение пешеходов к ответственности с помощью камер остается ограниченной.

К слову, у нас был проект с применением камер в Московской области на железной дороге, где пешеходы переходили пути на запрещающий сигнал. Однако применить биометрию для автоматического штрафования нельзя. Поэтому каждого нарушителя останавливал полицейский, устанавливал личность по документам и уже затем оформлял штраф...

Иными словами — слово, уж простите за тавтологию, в этом вопросе за государством. В тот момент, когда будет официально и на законодательном уровне принято решение использовать биометрию для подтверждения личности, пешеходы встанут в один ряд с автомобилистами: им тоже окажется очень дорого нарушать ПДД. И вот тогда количество происшествий на дорогах резко сократиться.