Россиянам объяснили, как оформлять ДТП без интернета

Перебои с интернетом могут усложнить российским автомобилистам жизнь в самых разных аспектах, включая процесс оформления ДТП. Например, его участникам не удастся сделать фотофиксацию произошедшего для электронного европротокола.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей Российского союза автостраховщиков (РСА). Эксперты рекомендуют заранее запастись бумажными бланками, чтобы избежать потенциальных проблем. При необходимости на место дорожной аварии нужно вызвать сотрудников ГИБДД.

На сегодняшний день важную роль в процедуре европротокола играет фотофиксация, которая выполняется с помощью мобильного приложения. В таких случаях обмен данными по интернету играет ключевую роль, подчеркнули страховщики.

Напомним, без фотографий и разногласий водителей максимальные выплаты по ОСАГО ограничиваются планкой всего лишь в 100 тыс. рублей. Но при наличии снимков произошедшего верхний предел компенсации вырастает довольно ощутимо — в четыре раза.

