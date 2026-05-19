Чаще всего за нарушения ПДД в Москве эвакуируют автомобили BMW

С начала текущего года на столичные штрафстоянки попало около 14 тыс. автомобилей с шильдиками премиальных брендов из-за владельцев, нарушавших Правила дорожного движения. В первую очередь добычей эвакуаторов становились BMW, в топ-3 также вошли Mercedes-Benz и Audi.

Статистикой поделился Московский паркинг. Согласное его данным, с января за прегрешения хозяев «баварцев» отправляли на спецстоянки Первопрестольной 4710 раз, иномарки из Штутгарта — 4245 раз, а модели из Игольштадта — 2299 раз. В первую пятерку по тем же причинам попали автомобили Lexus и Land Rover — 966 и 803 раза соответственно.

Опубликованы отдельные цифры, касающиеся машин люксовых марок. В их случае первая строчка принадлежит Bentley, поскольку эвакуаторы Москвы переместили куда следует два десятка таких «британцев». В то же время под раздачу попали 14 Maserati и 10 суперкаров Lamborghini, а также восемь Rolls-Royce и три Maybach.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что добычей московских эвакуаторов стали более 23 тыс. автомобилей с «левыми» номерами либо вообще без них.