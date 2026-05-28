Приказ о рейтинге российских автошкол вступил в силу

Соответствующий приказ МВД разместили на интернет-портале правовой информации. В основном эксперты будут отталкиваться от доли кандидатов в водители, сумевших успешно сдать экзамены по теории и практике с первого раза среди всех курсантов конкретной автошколы.
Еще один определяющий момент — статистика аварийности. В МВД решили отдельно следить за количеством ДТП с пострадавшими, когда виновниками случившегося стали водители, окончившие автошколу в течение двух лет после получения «прав».
Кстати, кроме рейтинга в РФ определят средний показатель эффективности работы автошкол по стране в целом, а также в каждом отдельно взятом регионе. Первый рейтинг должны составить в следующем году, но по закону документ попадет в открытый доступ в начале 2028-го.
