Приказ о рейтинге российских автошкол вступил в силу

В нашей стране заработала система оценки эффективности автошкол. На основе установленных критериев сформируют рейтинги, которые появятся на официальном сайте ГАИ. Ожидается, что впервые подобный документ опубликуют в начале 2028 года. Суть рейтинга в том, чтобы помочь будущим автомобилистам выбрать учебное заведение, где дают наиболее качественные знания.

Соответствующий приказ МВД разместили на интернет-портале правовой информации. В основном эксперты будут отталкиваться от доли кандидатов в водители, сумевших успешно сдать экзамены по теории и практике с первого раза среди всех курсантов конкретной автошколы.

Еще один определяющий момент — статистика аварийности. В МВД решили отдельно следить за количеством ДТП с пострадавшими, когда виновниками случившегося стали водители, окончившие автошколу в течение двух лет после получения «прав».

Кстати, кроме рейтинга в РФ определят средний показатель эффективности работы автошкол по стране в целом, а также в каждом отдельно взятом регионе. Первый рейтинг должны составить в следующем году, но по закону документ попадет в открытый доступ в начале 2028-го.

