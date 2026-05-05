В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские «права»

С 12 мая в нашей стране начнет действовать обновленный регламент сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Поправки касаются графика проведения тестов на знание теории и практики, стало больше ограничений по допуску курсантов. Кроме того, в следующем году будет не нужна бумажная медсправка.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. На сегодняшний день практический экзамен могут назначить не позднее чем через 180 дней после сдачи теории. Поскольку за такой продолжительный период кандидат в водители может забыть ПДД, а срок действия сданной теории рискует истечь, рамки сузили до 60 суток. При необходимости курсанту разрешается подать заявление в ГИБДД о переносе даты.

В список причин для отказа в приёме экзамена добавилось использование средств хранения и передачи информации. Подразумеваются устройства связи, фото- и видеотехника, а также другие подобные гаджеты. Из-за них могут аннулировать итоги уже сданного экзамена, а к пересдаче допустят лишь через год.

Бумажная медицинская справка перестанет быть обязательной с начала весны 2027 года. Но только для тех, чьи результаты обследования фигурируют в ЕГИСЗ (информационной системе в сфере здравоохранения). Если срок действий справки истекает в период между подачей заявления и получением «прав», процесс поставят на паузу.

