В России доработали законопроект о легальной продаже «красивых» автономеров

На рассмотрение депутатов Госдумы внесли обновленный законопроект, позволяющий официально торговать так называемыми красивыми автомобильными номерами. Речь идет о повторяющихся или симметричных комбинациях цифр и букв.

О доработке соответствующей инициативы сообщил в своем телеграм-канале первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, документ изменили, согласно замечаниям правительства. Свежая редакция законопроекта является более детальной, продуманной и осознанной, чем раньше, пояснил парламентарий.

Прежде возникло много вопросов, которые никак не регулировались с помощью документа. Например, по его содержанию было неясно, какие государственные регистрационные знаки для автомобилей можно назвать красивыми. В то же время не прояснялась процедура оплаты и резервирования госномеров, было непонятно куда поступят уплаченные деньги и кто должен это контролировать.

Ожидалось, что нововведения позволят дополнить закон «О государственной регистрации транспортных средств» новой статьей. Благодаря ей водители получили бы возможность бронировать понравившийся госномер из списка доступных на портале «Госуслуги».

